أحمد السقا يستعد لتصوير «وزن ريشة»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الفنان المصري أحمد السقا التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد «وزن ريشة» المكون من ثماني حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج مريم أحمدي، والذي يخوض به السقا أول تجاربه في دراما المنصات الرقمية.

ويعقد صناع «وزن ريشة» جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيدا لانطلاق التصوير خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، لا سيما أن السقا مشغول بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «السرب»، والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، وفقا لبيان.

«السرب» يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، ودياب، وكريم فهمي، ومصطفى فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ومحمد ممدوح، وأحمد حاتم، وإسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

الاختيار

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له أخيرا في السينمات فيلم «العنكبوت»، والذي يشارك في بطولته منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، والراحل زكي فطين عبدالوهاب، وأكرم الشرقاوي، ومحمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، وشيكو، وشيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وقدم السقا في رمضان الماضي، مسلسل «الاختيار – القرار» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة «سينرجي» وشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وجمال سليمان، ومحمد رياض، وإيمان العاصي، وهيدي كرم، وسمر مرسي، ونور محمود، وخالد زكي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، ودنيا المصري، وهشام إسماعيل، وأشرف زكي، وحسني شتا، ومحمد العمروسي، ومحمد علي رزق، وشريف صبحي.