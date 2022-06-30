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مشاركات مصرية متنوعة في محافل فنية وثقافية دولية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 03:15 مساء
مشاركات مصرية متنوعة في محافل فنية وثقافية دولية
فقرة لإحدى فرق الفنون الشعبية المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)
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رشحت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم عددًا من الفرق الفنية التابعة لقطاعات وزارة الثقافة لتمثيل مصر في محافل دولية بمختلف أنحاء العالم.

قالت إيناس إن المشاركات المصرية في الأحداث الفنية والثقافية العالمية تؤكد الريادة الحضارية، وأضافت أنها تعبر عن المكانة المميزة التي تتمتع بها الألوان الإبداعية الوطنية، مشيرة إلى أن الفنون والثقافة وسيلة فاعلة لمد جسور التواصل وفتح آفاق أكثر رحابة لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب، وفقا لبيان.

تشهد الفترة المقبلة حضورًا مصريًا بارزًا في العديد من التظاهرات الدولية المتخصصة حيث يسافر أبطال العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» من إنتاج البيت الفني للمسرح إلى الجزائر للمشاركة في الأيام المسرحية المتوسطية بوهران، كما تطير فرقة «رضا للفنون الشعبية» إلى إيطاليا للمشاركة في ختام الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وتشارك فرقة «التنورة التراثية» في الاحتفالات بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية، وتسافر فرقة «سوهاج للفنون الشعبية» إلى صربيا للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للفلكلور، كما تتوجه فرقة «الحرية للفنون الشعبية» إلى بلغاريا للمشاركة في مهرجان الفلكلور الشعبي.

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