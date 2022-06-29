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الخميس.. طرح «كيرة والجن» بـ100 نسخة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 04:00 مساء
الخميس.. طرح «كيرة والجن» بـ100 نسخة
بوستر فيلم «كيرة والجن» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلنت شركة «سينرجي فيلمز» إطلاق فيلم «كيرة والجن» في دور العرض السينمائية، الخميس، بـ100 نسخة موزعة ما بين القاهرة وباقي المحافظات المخلتفة، وذلك بدءًا من الحفلات الصباحية، وسيكون أول فيلم عربي يعرض في سينمات «i max» في خطوة جديدة على السينما المصرية.

يعد «كيرة والجن» من أبرز الأفلام المنتظر طرحها هذا العام، ويدخل منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي، وهو المرشح الأول لتصدر إيرادات الموسم، لا سيما وأنه يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس، لا سيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة، وفقا لبيان.

الفيلم يجمع بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ويعد الثنائي هما أبرز نجوم الشباك في مصر خلال الأعوام الأخيرة، حيث حققت أفلامهما أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، فالأول حصد بفيلم «الفيل الأزرق 2» إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه والثاني حقق بفيلم «ولاد رزق 2» إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه.

ثورة 1919
هذا بالإضافة إلى أن موضوع الفيلم يعد وطنيا من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولا كبيرا من الجمهور.

فيلم «كيرة والجن» مستوحى من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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