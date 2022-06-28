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وفاة الرسام التجريدي الأميركي الأفريقي سام غيليام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 10:49 صباحا
وفاة الرسام التجريدي الأميركي الأفريقي سام غيليام
الفنان التشكيلي الأميركي سام غيليام، يسار، مع وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري في واشنطن، 21 يناير 2015 (أ ف ب)
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توفي، السبت، عن عمر ناهز الثامنة والثمانين الرسام التجريدي الأميركي الأفريقي سام غيليام، على ما أعلن، الإثنين، معرضان تعاونا مع الفنان المعروف بلوحاته الملونة المتحررة من الإطارات.

وأفادت جريدة «نيويورك تايمز» بأن الفنان المولود العام 1933 في ولاية ميسيسيبي، والذي كان أول أميركي من أصل أفريقي يمثل الولايات المتحدة في بينالي البندقية العام 1972، فارق الحياة بمنزله بواشنطن جرّاء فشل كلوي، وفق «فرانس برس».

ونقل بيان عن مؤسس معرض «بايس» آرني غليمشر قوله إن «سام غيليام كان أحد عمالقة الحداثة».

أما ديفيد كوردانسكي، من المعرض الذي يحمل الاسم نفسه، فلاحظ أن «سام جسّد روحا حيوية من الحرية، تحققت بشجاعة وشراسة وحساسية وشعر».

أعمال ثورية
وشهد فن سام غيليام تحولا كبيرا في نهاية ستينات القرن العشرين، إذ حرر القماشات التي يرسم عليها من الأطر الخشبية التي تزنّرها، تاركا إياها تتدلى من السقف مثلا، أو تنسدل على الجدران، تحت عنوان «الستائر»، بعدما كان قبل ذلك يرسم أشكاله الملونة على لوحات قماشية مطوية قبل تأطيرها.

وأضاف المعرضان في بيانهما أن «هذه الأعمال الثورية.. غيرت تاريخ الفن»، واعتبرا أن «غيليام أحدث تحولا في (اللوحة) التي يتم الرسم عليها وفي علاقتها بالسياق المكاني والمعماري الذي يُنظر إليها من خلاله».

وتُعرض ثلاث من لوحات «الستائر» حاليا في معرض يقام في مؤسسة لوي فويتون بباريس ويستمر إلى 29 أغسطس 2022.

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