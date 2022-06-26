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«تقنيات الفنون» يحتفي باليوم العالمي للموسيقى

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأحد 26 يونيو 2022, 04:00 مساء
«تقنيات الفنون» يحتفي باليوم العالمي للموسيقى
فرقة مقامات وألحان في وصلة غنائية (بوابة الوسط)
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شهدت قاعة المعهد العالي لتقنيات الفنون، السبت، إقامة حفل موسيقي بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، بمشاركة نخبة من العازفين الشباب.

وتضمن برنامج الأمسية التي نظمتها فرقة المهن الموسيقية، محاضرة عن الرومانتيكية للدكتور عبدالحكيم الحصائري، قدمت بعدها مقطوعات عالمية من عزف الفنانين فاطمة مصطفى، الياس محمود، فهد محمود.

وتوالت فقرات المهرجان بعزف على آلة العود للفنان نبيل أبوفخر صحبة ابنتيه ردينة وياسمين على آلة الكمان، وتقديمهم إلى جانب عزف منفرد لكل منهم،عمل «نبتدي منين الحكاية» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

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واستمع الجمهور لوصلة موسيقية لفرقة «مقامات وألحان»، ومشاركة للفنان محمد رزق الله بأغنية «حلم كبير»، كذلك عزف على آلة القيتار للفنانين الشباب صابر وسيف، واختتم المهرجان بأغني ة«ريت الزين» من أداء عبدو جبارة.

الفنان نبيل أبو فخر وبناته ردينة وياسمين (بوابة الوسط)
الفنان نبيل أبو فخر وبناته ردينة وياسمين (بوابة الوسط)
الفنان محمد رزق الله في أغنية حلم كبير (بوابة الوسط)
الفنان محمد رزق الله في أغنية حلم كبير (بوابة الوسط)
الفنان عبدو جبارة في أغنية «ريت الزين» (بوابة الوسط)
الفنان عبدو جبارة في أغنية «ريت الزين» (بوابة الوسط)
الفنانين صابر وسيف في عزف على آلة الغيتار (بوابة الوسط)
الفنانين صابر وسيف في عزف على آلة الغيتار (بوابة الوسط)
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