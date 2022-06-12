العبارة يحاضر عن المسرح المدرسي بـ«تقنيات الفنون»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

نظم المعهد العالي لتقنيات الفنون، السبت، محاضرة للفنان عبدالرزاق العبارة إدارتها الصحفية فتحية الجديدي، تحدث خلالها عن التجربة الليبية في المسرح المدرسي، التي بدأت ملامحها منذ أربعينات القرن الماضي.

وأشار في سياق سرد تاريخي بالخصوص لأسماء أعمال قدمها مجموعة من طلاب المدارس الابتدائية بطرابلس آنذاك على خشبة مسرح الحمراء سنة 1946، منها مسرحيات «وفاءالعرب»، «الأمين والمأمون»، وخصص ريعها للجمعيات الخيرية، وكان أبرز هؤلاء التلاميذ الفنان محمد شرف الدين.

وأضاف أنه عرضت على ذات الخشبة مسرحيات لمدرسة طرابلس الثانوية عبر فرقتها«التمثيل العربي»، حيث عرضت أول أعمالها«حدق الطيب» 1947، من تأليف وإخراج المعلم مظفر فوزي الأمير، وأشرف على الاستعراض فؤاد مصطفى الكعبازي.

- مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»

وفيما شهد العام 1970بدء أول مهرجان مسرحي شبه منظم على مستوى ليبيا، ليتحول لاحقًا إلى تنافس بين المسؤولين في التعليم، تحيز كل منهم إلى منطقته على حساب الأهداف التربوية.

وذكر العبارة أن الفرق المدرسية بطرابلس تشكل من قبل لجنة مشكلة من شعبة التربية المسرحية، وهذا لا يحدث في بعض المناطق، حيث تتجه المدارس بمشاركة فرق محترفة وتطعم ببعض الطلاب بغية الحصول على ترتيب متقدم في المهرجانات.

وعلل ذلك لغياب الوعي وعدم وضوح الأهداف التربوية للمهرجانات المسرحية، إذ تقام في فوضى الخلط بين المسرح المدرسي والتربية المسرحية التي تناول مفهومها وخصائصها.

وصاحب المحاضرة معرض للصور ضم نماذج للإعلانات التي واكبت انطلاق المهرجانات المسرحية، وكذا جانبًا من نشاطاتها خلال السنوات السابقة.

الصحفية فتحية الجديدي أثناء إدارتها الأمسية (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)