الروائية المصرية سماح عادل تحاور «مائة مبدعة عربية» في كتاب جديد

القاهرة - بوابة الوسط

صدر كتاب «مائة مبدعة عربية» للكاتبة الروائية والصحفية المصرية، سماح عادل، عن دار «النخبة»، والذي جمعت فيه مئة حوار أجرتها مع مئة من الكاتبات والمبدعات في مختلف البلدان العربية.

وتقول الكاتبة في حديث إلى «بوابة الوسط» إن هذه الحوارات «نُشرت في الفترة ما بين يناير 2017 إلى مايو 2022 في موقع «كتابات» العراقي – الألماني».

وتتوزع المبدعات ما بين شاعرات وقاصات وروائيات وفنانات تشكيليات، ومنهن ما جمعت أكثر من مجال للإبداع. كما تتنوع أعمارهن وتجاربهن الإبداعية، وقد جرى ترتيب الحوارات وفق الأبجدية بحسب أسماء المبدعات.

حلم العمر

وتقول سماح عادل في مقدمة كتابها: «كان من أحد أحلامي العمل في مجال الصحافة الثقافية، وعمل تغطية ثقافية على مستوى واسع يمتد خارج حدود بلدي التي أنتمي إليها، حلمت أن أقدم الكاتبات والكتاب، وأن أطلع على أعمالهم ونصوصهم، وأن أقدم هذه النصوص للقراء، وأن أتحاور مع الكتاب لأبرز جمال نصوصهم، ولأكتشف المزيد عن عالم الثقافة والأدب».

وحول فكرة الكتاب، توضح: «الصعوبات التي تواجه الكتاب والمبدعين كثيرة في مجتمعاتنا الشرقية، وتزيد تلك الصعوبات على الكاتبات والمبدعات، فنجد أن الطريق الذي تقطعه الكاتبة والمبدعة مليء بالعقبات المتنوعة، لكنها رغم ذلك تصر على المضي قدما فيه، وإثبات قدرتها على الصمود والثبات، والتمسك بموهبتها وإبداعها. لذا كان من الضروري عرض تلك التجارب المميزة للكاتبات والمبدعات، وطريقتهن في الوصول والتقدم والنجاح».

وتناولت الحوارات آراء الكاتبات حول قضايا ثقافية مهمة مثل تقييمهن لأوضاع الثقافة في بلدانهم، ورأيهن في النشر الورقي، وفي النقد، وكشف الصعوبات التي تواجههن، وأمور أخرى جدلية مثل وجود اختلافات ما بين كتابات النساء وكتابات الرجال، ومثل خفوت ضوء الشعر في مقابل صعود نجم السرد.