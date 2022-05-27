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«ضريح الرمل» تتوج أول هندية بـ«البوكر» العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 03:21 مساء
«ضريح الرمل» تتوج أول هندية بـ«البوكر» العالمية
جيتانجالي شري أول هندية تفوز بجائزة بوكر الدولية عن روايتها «ضريح الرمل» (الإنترنت)
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أصبحت الروائية جيتانجالي شري أول هندية تتوج بجائزة «بوكر» الدولية المرموقة، عن روايتها «ضريح الرمل».

وتتناول رواية شري «Tomb of Sand»، المترجمة من اللغة الهندية، قصة امرأة تبلغ ثمانين عاماً تبدأ حياة جديدة غير متوقعة وغير تقليدية بعد وفاة زوجها. وتدور أحداث القصة في شمال الهند، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وباتت رواية «تومب أوف ساند» أول كتاب باللغة الهندية يحصل على هذه الجائزة، التي جرى تسليمها خلال حفلة أقيمت في لندن مساء الخميس، مع جائزة نقدية تبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني (نحو 62 ألف دولار) تتقاسمها الكاتبة مع المترجمة الأميركية دايزي روكويل.

ونقلت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا»، عن شري قولها: «لم أحلم قط بجائزة بوكر، ولم أتخيل أنني سأتسلمها».

وأضافت الروائية المولودة في مينبوري الهندية عام 1957 والتي تعيش حالياً في نيودلهي «يا له من تقدير كبير. أنا مندهشة وسعيدة وفخورة».

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وأشارت إلى أنّها والكتاب نموذج «لنتاج أدبي غني ومزدهر باللغة الهندية ولغات جنوب آسيا الأخرى»، مشددةً على أن «من شأن التعرّف على بعض أفضل الكتّاب بهذه اللغات أن يكون مصدر غنىً للأدب العالمي».

وقال فرانك وين الذي ترأس لجنة التحكيم إنّه لم يقرأ كتاباً مماثلاً من قبل، مضيفاً أنّ الرواية تحمل معاني الحياة والقوة والعاطفة التي يحتاج إليها العالم في أيامنا هذه.

وتنافست شري مع خمس روائيات أخريات في المرحلة النهائية من الجائزة، من بينهنّ البولندية أولغا توكارتشوك الحائزة جائزة نوبل للآداب والأرجنتينية كلوديا بينيرو وبورا تشونغ من كوريا الجنوبية.

وكانت جائزة «بوكر» في العام الماضي من نصيب رواية «فرير دام» للكاتب الفرنسي دافيد ديوب.

جيتانجالي شري أول هندية تفوز بجائزة بوكر الدولية عن روايتها «ضريح الرمل» (الإنترنت)
جيتانجالي شري أول هندية تفوز بجائزة بوكر الدولية عن روايتها «ضريح الرمل» (الإنترنت)
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