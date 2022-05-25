التومي يقدم «البعد الثالث» بدار الفقيه

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

شهدت دار حسن الفقيه، الثلاثاء، افتتاح معرض «حوار مع البعد الثالث»، للفنان التشكيلي محمد التومي، الذي نظمته الجمعية الليبية للفنون التشكيلية عبر 42 لوحة مزجت بين روح المعمار والتشكيل.

وعرف محمد الغرياني رئيس الجمعية بسيرة التومي كفنان شارك في العديد من المعارض المحلية والعربية، مثل مهرجان أصيلة الثقافي بالمغرب 2007، ومهرجان الجزائر عاصمة ثقافية 2009، إضافة إلى معرض بالمغرب 2013.

تعكس اللوحات المستوحات من واجهات المنازل والنوافذ، المنحى الجمالي المازج بين هندسة المعمار ولغة الريشة، بإعادة تدوير بعض المواد الخام كالخشب والورق.

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يسافر التومي عبر أعماله إلى مناطق ومدن محلية وعربية وعالمية، ناقلًا بمخيلته مشاهداته لملامح البناء والبيئة وبراعة التصميم، وهو لا يرحلها إلينا نسخًا مطابقًا بل يوظف ذائقته الخاصة لإكسابها حضورًا يوائم بين رؤيته الجمالية ووجوب تعاطينا مع رفيقنا الأم الطبيعة.

الفنان قدم في بُعده الثالث صورة بانورامية للمدن وأسئلتها البيئية الملحة، وضرورة الالتفات إليها.

الفنان محمد التومي (بوابة الوسط)

الفنان محمد الغرياني رئيس الجمعية الليبية للفنون التشكيلية (بوابة الوسط)

افتتاح معرض «حوار مع البعد الثالث» للفنان التشكيلي محمد التومي (بوابة الوسط)

افتتاح معرض «حوار مع البعد الثالث» للفنان التشكيلي محمد التومي (بوابة الوسط)

افتتاح معرض «حوار مع البعد الثالث» للفنان التشكيلي محمد التومي (بوابة الوسط)

افتتاح معرض «حوار مع البعد الثالث» للفنان التشكيلي محمد التومي (بوابة الوسط)

افتتاح معرض «حوار مع البعد الثالث» للفنان التشكيلي محمد التومي (بوابة الوسط)

افتتاح معرض «حوار مع البعد الثالث» للفنان التشكيلي محمد التومي (بوابة الوسط)