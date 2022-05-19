بيع رسم لميكيلانغيلو بسعر قياسي في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط

بيعت لوحة لميكيلانغيلو، الأربعاء، في مقابل 23 مليون يورو بما يشمل رسوم المشتري، خلال مزاد أقامته دار «كريستيز» في باريس، وهو سعر قياسي لرسم من توقيع معلم عصر النهضة الإيطالي وفق دار المزادات.

ويعود تاريخ هذا الرسم إلى نهاية القرن الخامس عشر، وهو يمثل رجلًا عاريًا واقفًا وتحيط به شخصيتان أخريان في الخلفية، وفق «فرانس برس».

وعُرض الرسم المُنجز بالريشة والحبر البني للبيع العام 1907 بدار «دروو» في باريس تحت تصنيف «مدرسة ميكيلانغيلو»، إلى أن نُسب العام 2019 إلى الرسام في إطار عملية جرد نُفذت لمجموعة أعمال خاصة فرنسية.

ويحطم المزاد الذي أقيم في باريس الرقم القياسي المسجل لأعمال الرسام والنحات الإيطالي الشهير، والذي حقق في يوليو 2000 للوحة «المسيح القائم» (8.1 مليون جنيه إسترليني أو 10 ملايين دولار) في مزاد نظمته دار «كريستيز» في لندن، بحسب دار المزادات.

ويبدو أن هذا الرسم المماثل بالحجم لورقة بمقاس «إيه 4»، استوحي من لوحة جدارية للرسام مازاتشيو (معمودية المبتدئين)، ويعكس اهتمام ميكيلانغيلو الذي هو نحات كذلك، بإظهار جسد الرجل.

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وصُنّف العمل في سبتمبر 2019 «كنزًا وطنيًا» للتراث الفرنسي، ما يمنع بالتالي خروجه من فرنسا على مدى ثلاثين شهرًا، ويمنح الدولة الفرنسية ومتاحفها فرصةً لإعادة شرائه.

وبينما لم يُقدَّم أي عرض طيلة هذه الفترة، عُرض الرسم بهونغ كونغ ثم في نيويورك بهدف جذب اهتمام هواة الجمع المحليين والأجانب قبل بيعه.