«كريستيز» تطرح رسما غير منشور لميكيلانغيلو في مزاد بباريس

القاهرة - بوابة الوسط

تطرح دار «كريستيز» للمزادات، الأربعاء، رسمًا غير منشور لميكيلانغيلو هو الأول الذي يظهر جسمًا عاريًا في سجل الفنان، بقيمة تقديرية تبلغ 30 مليون يورو (31.6 مليون دولار) في باريس.

وقالت المسؤولة عن قسم الرسوم القديمة في «كريستيز» إيلين ريال لوكالة «فرانس برس» خلال الإعلان عن بيع هذا العمل لأحد أبرز الرسامين في عصر النهضة بإيطاليا «لا يزال هناك أقل من عشرة رسومات لميكيلانغيلو تحوزها جهات خاصة». وينطلق المزاد عند الساعة 12.30 ظهرًا بتوقيت غرينيتش.

ويرجع تاريخ هذا العمل إلى نهاية القرن الخامس عشر، ولطالما كان «بعيدًا من انتباه المتخصصين» وبقي في «حالة حفظ جيدة»، على ما أكّدت دار المزادات.

وعُرض الرسم المنجز بالريشة والحبر البني للبيع العام 1907 في دار «دروو» بباريس تحت تصنيف «مدرسة ميكيلانغيلو»، إلى أن نُسب العام 2019 إلى الرسام في إطار عملية جرد نُفذت لمجموعة أعمال خاصة فرنسية.

وصُنّف العمل في سبتمبر 2019 «كنزًا وطنيًا» للتراث الفرنسي، ما يمنع بالتالي خروجه من فرنسا على مدى ثلاثين شهرا، ويمنح الدولة الفرنسية ومتاحفها فرصة لإعادة شرائه.

وبينما لم يُقدَّم أي عرض طيلة هذه الفترة، عُرض الرسم في هونغ كونغ ثم في نيويورك بهدف جذب اهتمام هواة الجمع المحليين والأجانب قبل بيعه.

ويبدو أن هذا الرسم المماثل بالحجم لورقة بمقاس «إيه 4»، استوحي من لوحة جدارية للرسام مازاتشيو (معمودية المبتدئين)، ويعكس اهتمام ميكيلانغيلو الذي هو نحات كذلك، بإظهار جسد الرجل.