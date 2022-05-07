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ليبيا ضيف شرف مهرجان قرطاج للمونودراما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 10:25 صباحا
ليبيا ضيف شرف مهرجان قرطاج للمونودراما
14 عرضًا مسرحيًا بالمسابقة الرسمية بالمهرجان الدولى للمونودراما بقرطاج (الإنترنت)
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تحل ليبيا ضيفة شرف الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، فيما يشارك العرض الليبي «إلى أين» في المسابقة الرسمية.

وتضم المسابقة الرسمية للدورة الرابعة 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم، والذي من المقرر أن يقام في الفترة من 13 وحتي 16 مايو الجاري، والعروض المشاركة هي «قهوة زعتر» من فلسطين، «الخنازير» من إيران، «الغراب الأبيض» السودان، و«الغريبة» من تونس، حسب «اليوم السابع».

وكذلك «المنسية» من المغرب و«الكماش الخطير» من سورية و«قارئ الفنجان» من الجزائر، و«صفية» من الأردن، و«الطبول والحجارة» من العراق، و«Dent Reueuge» من رومانيا، و«Elene» من إيطاليا، و«Spam studio Sofia» من بلغاريا، وعرض «حتي إشعار آخر» من البحرين.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور جبار الجودي رئيسًا (العراق)، و الدكتور عبدالكريم بن جواد (سلطنة عمان)، والمخرج الجزائري عمر فطموش، والناقد الموريتاني الدكتور «احمدو حبيبي».

وستكون جوائز الدورة الرابعة للمهرجان كالآتي: جائزة المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج للنص، جائزة المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج للتمثيل، الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج.

المشاركة الليبية
مسرحية «إلى أين» بطولة حسين المنصوري العبيدي وإخراج عوض الفيتوري، وموسيقي م. أنس العريبي إدارة مسرحية حاتم قرقوم.

أما العروض الشرفية ومسابقة النقاد فتشارك فيها «أصوات وطن» للفنانة سعاد خليل والمخرج نور الدين الشيخي لفرقة المسرح الشعبي، والعرض الثاني لعمل «بدون تأشيرة» للفنان حمزة بليبلو، وإخراج توفيق الفيتوري فرقة كالوس.

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