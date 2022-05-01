Atwasat

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 11:47 صباحا
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
الشاعر الليبي خالد مطاوع (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم تعيين الأستاذ الجامعي الشاعر الليبي المقيم في الولايات المتحدة، خالد مطاوع، ضمن أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة ميشيغان، «لمساهماتهم المهمة في المجالات العلمية والمهنية».

وكشفت الأكاديمية، في 28 أبريل، أن الأساتذة الأربعة الجدد هم نيكولاس كوتوف وخالد مطاوع وفوني ماكلويد وسيغو.

وقال رئيس الأكاديمية ديفيد أوكستوبي: «يتفوق هؤلاء الأساتذة في الطرق التي تثيرنا وتلهمنا في وقت يعتبر فيه الاعتراف بالتميز والثناء بالخبرة والعمل من أجل الصالح العام أمرًا ضروريًا للغاية لتحقيق مستقبل أفضل».

وأوضح موقع الجامعة على الإنترنت أن مطاوع هو أستاذ للغة الإنجليزية وآدابها، ومن بين مجموعاته الشعرية «أطلس الهارب» و«توكفيل» و«أموريسكو» و«زودياك الأصداء» و«كسوف الإسماعيلية». كما قام بترجمة العديد من مجلدات الشعر العربي المعاصر وكتب مختارات من الأدب العربي الأميركي.

تأسست الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم العام 1780 ، وهي تكرم التميز وتدعو القادة إلى دراسة الأفكار الجديدة، ومعالجة القضايا ذات الأهمية للأمة والعالم، وتعزيز الصالح العام.

- مطاوع: الثورة أزالت القذافي وعرّت الشعب

حصل خالد مطاوع على زمالة مؤسسة «ماك آرثر» في العام 2014، وجائزة «أكاديمية الشعراء الأميركيين»، وجائزة PEN للشعر في الترجمة في العامين 2003 و2011، و«زمالة غوغنهايم» العام 1997 و«زمالة ألفريد» هودر من جامعة «برينستون» العامين 1995 و1996 ومنحة الترجمة من NEA، وجائزتي «بوشكارت».

وفاز أيضًا بجائزة «أركنساس» للترجمة العربية وجائزة «بانيبال». هاتين الجائزتين الرئيسيتين لترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية، وفاز بالأولى عن ترجمته لشعر «هاتف الجنابي» والثانية عن مجموعة «قصائد أدونيس».

خالد مطاوع سيرة ومسيرة
وُلد خالد مطاوع في بنغازي وقضى طفولته وأوائل مراهقته فيها، ثم هاجر العام 1979 إلى الولايات المتحدة الأميركية. عاش في جنوبها لعدة سنوات، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة سانت بول في ولاية لويزيانا وأكمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة «تينيسي» في تشاتانوغا.

وحصل على ماجستير في اللغة الإنجليزية ودرجة ماجستير ثانية في الكتابة الإبداعية من جامعة إنديانا ودرَّس بها الكتابة الإبداعية.

ثم عمل أستاذًا للغة الإنجليزية والكتابة الإبداعية في جامعة ولاية كاليفورنيا، «نورثريدج»، ثم تحصل على الدكتوراه من جامعة ديوك العام 2009.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد

فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع الصابون بجنزور

الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع ...
مؤسسة النفط تطالب بفتح ميناء الزويتينة..وتحذر من «كارثة بيئية وشيكة»

مؤسسة النفط تطالب بفتح ميناء الزويتينة..وتحذر من «كارثة بيئية وشيكة»
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر

هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»

بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه ...
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011

«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء...
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
القرضابية.. أم ما بعدها

القرضابية.. أم ما بعدها
الفنان الراحل حسن الصيد

الفنان الراحل حسن الصيد
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يدعو واشنطن إلى الخروج عن الحياد في ليبيا

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يدعو واشنطن إلى الخروج عن الحياد في ليبيا
كُل عام ونحنُ بخير

كُل عام ونحنُ بخير
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
توم كروز يعود إلى «مافريك» بعد 30 عاما من الجزء الأول
توم كروز يعود إلى «مافريك» بعد 30 عاما من الجزء الأول
«بيكاسو» يستضيف ابنته في متحفه
«بيكاسو» يستضيف ابنته في متحفه
تأجيل حفلات سيلين ديون في أوروبا لأسباب صحية
تأجيل حفلات سيلين ديون في أوروبا لأسباب صحية
جريدة «الوسط»: فوبيا الخطاب الإعلامي وتحولاته في الحاضنة الاجتماعية
جريدة «الوسط»: فوبيا الخطاب الإعلامي وتحولاته في الحاضنة ...
قضية «جوني - أمبير»: «الكومبارس» خطفوا الأضواء من النجوم
قضية «جوني - أمبير»: «الكومبارس» خطفوا الأضواء من النجوم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها...
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح ......
دراما رمضان الليبية: أزمة النصوص مستمرة.. و«الإعلانات سيدة الشاشة»
دراما رمضان الليبية: أزمة النصوص مستمرة.. و«الإعلانات سيدة ......
المزيد
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
عودة الحياة لإحدى لوحات ماتيس بعد 111 عامًا على إنجازها
عودة الحياة لإحدى لوحات ماتيس بعد 111 عامًا على إنجازها...
كارلا سيمون: «الدب الذهبي» حررني
كارلا سيمون: «الدب الذهبي» حررني...
قضية «جوني - أمبير»: «الكومبارس» خطفوا الأضواء من النجوم
قضية «جوني - أمبير»: «الكومبارس» خطفوا الأضواء من النجوم...
جريدة «الوسط»: فوبيا الخطاب الإعلامي وتحولاته في الحاضنة الاجتماعية
جريدة «الوسط»: فوبيا الخطاب الإعلامي وتحولاته في الحاضنة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط