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«ذي باد غايز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 01:20 مساء
«ذي باد غايز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
الممثل الأميركي أنتوني راموس خلال عرض لفيلم «ذي باد غايز» في لوس أنجليس، 12 أبريل 2022 (أ ف ب)
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تصدر الفيلم الكوميدي «ذي باد غايز» من إنتاج شركة «دريمووركس أنيميشنز» شباك التذاكر في أميركا الشمالية مع إيرادات بلغت نحو 24 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع، على ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وفيلم «ذي باد غايز» هو نسخة صور متحركة من فيلم «أوشنز11» أبطاله حيوانات تشكل عصابة ذكية شريرة، وفق «فرانس برس».

وعموما، كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه الممتدة من، الجمعة إلى الأحد، جيدة للأفلام الموجهة إلى العائلات. فقد حافظ فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 2» الذي أنتجته شركة «باراماونت» على المركز الثاني بإيرادات بلغت 15.2 مليون دولار.

وفي هذا الجزء الجديد من مغامرات القنفذ الأزرق الفائق السرعة، يؤدي جيم كاري مجددا دور الشرير ذي الشاربين الدكتور روبوتنيك الذي يسعى إلى تدمير البشرية، لكن سونيك يمنعه من ذلك.

وذهب المركز الثالث إلى فيلم «فانتاستيك بيتس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور» من إنتاج شركة «وورنر براذرز» مع تحقيقه إيرادات بلغت 14 مليون دولار.

ويتناول «فانتاستيك بيتس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور» مواجهة بين ألبوس دمبلدور (جود لو) والشرير غيلرت غريندلوالد (يؤدي دوره مادس ميكلسن بدلا من جوني ديب).

ذي نورثمان 

وحل فيلم «ذي نورثمان» من إنتاج شركة «فوكوس فيتشرز» في المركز الرابع مع عائدات بلغت 12 مليون دولار. وهو يروي قصة محارب فايكنغ (يؤدي دوره ألكسندر سكارسغارد) يسعى إلى الانتقام من الرجل الذي قتل والدَيه وانتزع عرش والده.

وحصل فيلم «ذي أنبيرابل ويت أوف ماسيف تالنت» من إنتاج «لاينزغايت» على المركز الخامس محققا 7.2 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:
6- «إيفريثينغ إيفريوير آل آت وانس» (5.4 مليون دولار)

7- «ذي لوست سيتي» (4.4 مليون دولار)

8- «فاذر ستو» (3.3 مليون دولار)

9- «موربيوس» (2.3 مليون دولار.

10- «أمبولانس» (1.8 مليون دولار).

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