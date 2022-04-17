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انطلاق فعاليات الاحتفال بـ60 عاما على تأسيس مسرح «الطليعة» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 11:31 صباحا
انطلاق فعاليات الاحتفال بـ60 عاما على تأسيس مسرح «الطليعة» بالقاهرة
مدير مسرح الطليعة المخرج عادل حسان (خاص لـ بوابة الوسط)
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تفتتح وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، الأحد، فعاليات الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس مسرح «الطليعة» بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان مدير مسرح «الطليعة».

وقالت إيناس إن مسرح «الطليعة» أحد الصروح التنويرية التي نجحت خلال ستة عقود في إنتاج عروض أسهمت في تشكيل وعي المجتمع، ولمع من خلاله نجوم أثروا الحركة المسرحية والفنية وشكلوا حائطًا للصد ضد كافة أشكال التطرف، وأضافت أنه وبعد مرور 60 عامًا لا يزال «الطليعة» يؤدي رسالته السامية باعتباره من أهم عناصر الإبداع المصري، مؤكدة أنه تفرد بعروض مميزه تستقطب مختلف شرائح الجمهور.

يتضمن حفل الافتتاح عرضًا لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية للمسرح، وفي قاعة صلاح عبدالصبور تعقد ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار مع عرض للحكي والغناء بعنوان «خلطة شبرا» كتابة وأشعار يسري حسان، ألحان الراحل أحمد الحجار، غناء ماهر محمود، إخراج محمد سليم.

وتمتد الاحتفالات إلى قاعة زكي طليمات، حيث يتم تقديم عرض تخرج ورشة الحكي بإشراف الفنان محمد عبدالفتاح ومدربي الورشة، إضافة إلى إعلان تخرج الدفعة الأولى لورشة الحكي بمسرح «الطليعة» وتسليم الشهادات للخريجين، إلى جانب تكريم مدربي الدفعة الأولى من ورشة الحكي وعدد من العاملين تقديرًا لجهودهم.

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