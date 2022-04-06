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«كان» يشهد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد عن إلفيس بريلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 11:16 صباحا
«كان» يشهد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد عن إلفيس بريلسي
السعفة الذهبية على المسرح في كان جنوب فرنسا، 8 مايو 2018 (أ ف ب)
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يُعرض فيلم السيرة الجديد عن إلفيس بريسلي للمخرج الأسترالي باز لورمان للمرة الأولى عالميا خلال مهرجان «كان السينمائي» في مايو، على ما أعلن المنظمون، الثلاثاء.

وسيكون توم هانكس الذي يؤدي دور وكيل أعمال المغني الأسطوري الكولونيل توم باركر، بين النجوم الذين سيحضرون العرض العالمي الأول لفيلم إلفيس قبل طرحه في الصالات حول العالم بين 22 يونيو و24 منه، وفق «فرانس برس».

ويؤدي الفنان المغمور نسبيا أوستن باستلر بطولة الفيلم الاستعراضي الجديد للمخرج والكاتب الأسترالي الذي كان أول شخص يفتتح مهرجان «كان السينمائي» مرتين، مع فيلمي «مولان روج» سنة 2001 و«غاتسبي» سنة 2013.

ولن يُعرض فيلم «إلفيس» في افتتاح المهرجان هذا العام بسبب قاعدة جديدة عن أفلام ليلة الافتتاح التي تُطرح عالميا في اليوم عينه.

ويُعرض أيضا فيلم «توب غن: مافريك» الضخم من بطولة توم كروز، خلال مهرجان «كان» الذي يقام هذا العام بين 17 مايو و28 منه.

ومن المقرر الكشف في وقت لاحق هذا الشهر عن الأفلام المشاركة في النسخة المقبلة من المهرجان الذي يقام بنسخته الخامسة والسبعين.

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