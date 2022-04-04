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معرض بمدينة توركوان الفرنسية عن بيكاسو والعالم العربي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 03:24 مساء
معرض بمدينة توركوان الفرنسية عن بيكاسو والعالم العربي
بابلو بيكاسو في صورة عائدة لسنة 1949 (أ ف ب)
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يتناول معرض ينظمه في مدينة توركوان بشمال فرنسا معهد العالم العربي البصمة الواسعة التي تركها الفنان بابلو بيكاسو في العالم العربي ومدى تأثره به في أعماله، مع أنه لم يطأ أرضه يوما.

وأوضح ماريو شويري، أحد القيّمين على المعرض الذي يستمر إلى العاشر من يوليو، أن الهدف منه إعطاء الفنانين العرب الذين غالبا ما يبدون منسيين في تاريخ الفن «المكانة التي يستحقونها»، وفق «فرانس برس».

ورأى شويري أن الأعمال الطليعية العربية في مجالي النحت والرسم تأثرت أولا بالانطباعية والتوحشية والتكعيبية، قبل أن تكتسب شخصيتها الخاصة.

ومع أن بيكاسو لم يزر العالم العربي قط، فإن أعماله كان لها وقع فيه.

وقالت مديرة فرع المعهد في توركوان، فرنسواز كوهين، «عندما نتحدث عن بيكاسو، غالبا ما نتناول استشراقه»، لا علاقته بالفنانين العرب.

وأضافت «نأمل في أن يفتح هذا المعرض مجالا للأبحاث» المتعلقة بهذه التبادلات واللقاءات.

ويقام المعرض بمقر معهد العالم العربي في باريس العام 2024.

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