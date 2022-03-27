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النيابة البلجيكية تطالب بحبس مصمم رقص متهم بالعنف والتحرش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 10:12 صباحا
النيابة البلجيكية تطالب بحبس مصمم رقص متهم بالعنف والتحرش
الفنان البلجيكي يان فابر في العاصمة اليونانية أثينا في 29 مارس 2016 (أ ف ب)
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طلبت النيابة العامة البلجيكية من المحكمة، الجمعة، معاقبة الفنان التشكيلي ومصمم الرقص الشهير يان فابر، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ.

واتهمت النيابة فابر بأعمال «عنف» و«تحرش جنسي» تجاه أعضاء فرقته للرقص بين العامين 2002 و2018، وفق «فرانس برس».

وقالت ممثلة النيابة العامة أمام محكمة أنتويرب الجنائية، في شمال بلجيكا، إن فابر «أوجد ثقافة قلق وأساء استخدام سلطته داخل الفرقة»، مضيفةً أنه مستمر في «الإقلال من شأن أفعاله، ولم يبدِ أي تفهّم».

وغاب المتهم عن الجلسة التي حضرتها ثماني نساء من إحدى عشرة رفعن دعاوى ضد فابر.

وتحدّث عدد من المدعيات عن جلسات تصوير تنطوي على إيجاءات جنسية كان ينظمها فابر، زاعمًا أن الصور ستُنشر في مجلة فنية مرموقة.

وظهرت القضية في سبتمبر 2018 بعدما نشرت وسيلة إعلامية متخصصة رسالة مفتوحة وقّعها عشرون متعاونًا سابقًا مع فرقة فابر غالبيتهم من الراقصات، استنكروا فيها ضغوطًا نفسية وإهانات وابتزازات جنسية تعرضوا لها في فترة عملهم مع الفنان.

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