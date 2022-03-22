عرض الفيلم السعودي «رولم» بمهرجان «سكة للفنون والتصميم»

القاهرة - بوابة الوسط

يُعرض الفيلم السعودي «رولم» للمخرج عبدالإله القرشي ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان «سكة للفنون والتصميم» (15 - 24 مارس) تحت مظلة موسم دبي الفني، ويُقام العرض، الخميس، في حي الفهيدي التاريخي كجزء من برنامج «Loco Motion».

مهرجان «سكة للفنون والتصميم» احتفالية فريدة بالفنون البصرية والأدائية والأفلام تقام في أروقة حي الفهيدي التاريخي في مارس من كل عام تحت مظلة «موسم دبي الفني»، وفقًا لبيان.

وانطلاقًا من شعار «نحتفي بالفن، نحتفي بالازدهار»، تُعقد النسخة العاشرة من المهرجان تحت مظلته الجديدة «منصة سكة للفنون والتصميم» التي تهدف إلى دعم الفنانين الناشئين في رحلتهم المهنية صوب الاحتراف.

وصُنع فيلم «رولِم» بطاقم عمل سعودي بالكامل، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم أثناء مشاركته في الدورة الأولى من مهرجان «العين السينمائي». ويُعد «رولِم» أول فيلم سعودي ينطلق تجاريًا في دور العرض السعودية، حيث انطلق في 2019 من خلال سينمات فوكس بجدة والرياض، وانطلق على منصة «شاهد» ليصبح أول فيلم سعودي مستقل تعرضه المنصة لمشتركيها بأنحاء العالم العربي، كما عُرض في مهرجان «أرهوس للفيلم العربي» بالدنمارك ومهرجان «كرامة لأفلام حقوق الإنسان» ببيروت.

وتدور قصة الفيلم حول عمر نزار، وهو صانع أفلام في مقتبل الثلاثينيات، يحاول صنع مشروع سينمائي عن مدينة جدة؛ لكنه لا يعي ما تعنيه جدة بالنسبة إليه ولا يعي مدى صعوبات صناعة الأفلام في المملكة، إلى أن يتعرف على المصور السبعيني فريد لطفي الذي هجر شغفه بالتصوير السينمائي ليتفرغ لمحل الأنتيكات خاصته.

الفيلم من إخراج وتأليف عبدالإله القرشي، كما شارك في تأليفه ياسر حمّاد، وهو من بطولة خالد يسلم، شاهر القرشي، سارة طيبة، وفاطمة البنوي، وتتولى شركة «MAD Solutions» تسويق وتوزيع الفيلم في العالم العربي.