عرض «كباتن الزعتري» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عرضًا خاصًا لفيلم «كباتن الزعتري»، الإثنين، بالتعاون مع «Film Clinic Indie Distribution» وبدعم من السفارة السويسرية في مصر.

وتلي العرض ندوة نقاشية بعنوان «أثر الفن والتعليم التفاعلي في تمكين اللاجئين بمصر» بحضور علي العربي مخرج ومنتج الفيلم، وبابلو ماتيو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وفريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وإبراهيم سي إم المخرج والمنتج الصومالي، وفقا لبيان.

يدور «كباتن الزعتري» حول قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم. على الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب فإنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يوميًا. حتى تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

وتحدث العربي في رسالته عبر الفيديو عن المهمة المتكاملة التي خاضها أثناء صناعة الفيلم، قائلًا «بدأ الأمر بالحاجة الملحة لحملة مؤثرة وجاء الفيلم نتيجة لها». وذكر رحلة الثماني سنوات في مخيم الزعتري مع أبطال الفيلم، مضيفًا «بنينا ثقة وعلاقة مع الأطفال أدت إلى إبعاد تركيزهم عن الكاميرا وفريق العمل وعندما شاهدنا الفيلم أول مرة تفاجأوا بأنهم لا يتذكرون وجود الكاميرا في معظم اللقطات».

ورثا العربي الأوضاع التي ولد وتربي فيها اللاجئون بالمخيم، قائلا «يوجد أطفال لا يملكون أدنى فكرة عن العالم الخارجي ولا يعرفون سوى حياة المخيم، يجب علينا بذل كافة الجهود لضمان امتلاكهم الفرص لمعرفة ما هو أبعد من ذلك».

الفنون الإبداعية

وقالت ميير «إن الفيلم هو دليل على الظروف الصعبة لمخيمات اللاجئين، وأن هناك الكثير من الإمكانات والمواهب والمهارات فيها وكل ما تحتاجه هي الفرص». وأشارت «نؤمن أن استخدام الفنون والرياضة يمكن أن يكون تدخل إنساني مفيد، لأنه يسمح لموفري الخدمات التواصل بسهولة مع اللاجئين والمهاجرين للحديث عن المشكلات التي تواجههم، كما تسمح للاجئين والمهاجرين أنفسهم التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم».

من جانبه، سلط ماتيو الضوء على كيفية توصيل صوت اللاجئين من خلال الفنون الإبداعية «يملك اللاجئون الكثير من المواهب والمهارات التي تتخذ اتجاهات مختلفة، علينا التفكير فيهم أكثر كممثلين وممثلات وصناع أفلام، والتفكير نوع الفرص التي يمكن أن تدعهم وتعطيهم مزيدًا من المساحة للتعبير عن أنفسهم والتميز في صناعة مختلفة، وهي المساحة التي تركز عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بشكل خاص في مصر».

عرض «كباتن الزعتري» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (أ ف ب)