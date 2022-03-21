«الجونة السينمائي» يفتح باب تقديم الأفلام لدورته السادسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» فتح باب تقديم الأفلام الراغبة بالاشتراك في برنامج دورته السادسة التي ستقام في الفترة من 13-22 أكتوبر 2022، ويمكن لصناع الأفلام التقدم بأفلامهم الروائية أو الوثائقية الطويلة أو القصيرة.

يُغلق باب التقديم في 15 أغسطس 2022، ويمكنكم الوصول إلى استمارة التقديم ومزيد التفاصيل حول أهلية التقديم من خلال موقع المهرجان.

وعلى مدار الأعوام الخمسة السابقة، توطدت علاقة المهرجان بمحيطه الطبيعي من خلال الثقة المتعاظمة التي يوليها الوسط السينمائي من مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية، إضافة إلى ازدياد عدد السينمائيين الذين يتقدمون بأفلامهم عامًا تلو الآخر. تلك الأفلام مضافًا إليها الأفلام المختارة من المهرجانات السينمائية العالمية والأفلام التي يتحصل عليها المهرجان من خلال التواصل مع شركات التوزيع والمنتجين والمخرجين، يقدمون وجبة سينمائية فريدة تعد هي حجر الزاوية لنجاح المهرجان ونمو تأثيره السينمائي، وفقًا لبيان.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: «على مدار خمس سنوات، أصبح مهرجاننا منصة لأفضل الإنتاجات السينمائية من جميع أنحاء العالم. سنويًّا، تحظى أفلامنا بإشادة دولية ويتم الاعتراف بها في موسم الجوائز. نتيجة للعمل الجيد لفريق البرمجة لدينا متمثلًا في اختيار مجموعة متميزة من الأفلام. هذا العام نحن في مهمة للعثور على الإنتاج السينمائي البارز والتواصل مع الأصوات الموهوبة الصاعدة».

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تتنافس الأفلام المختارة على جوائز نجمة الجونة وجوائز نقدية بإجمالي 234 ألف دولار أميركي من خلال مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة. بينما ستكون الأفلام ذات الطابع الإنساني مؤهلة للمنافسة على جائزة الجمهور «سينما من أجل الإنسانية»، في حين ستكون الأفلام التي تتبادل المعرفة و/أو تزيد الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية، مؤهلة لجائزة «نجمة الجونة الخضراء».

ما يلفت النظر أن المهرجان قرر زيادة يوم إضافي إلى أيامه، الأمر الذي سيتيح زيادة عدد الفعاليات وتوزيع برنامجه بشكل مريح لضيوفه وحاضريه. بذلك سيكون موعد الدورة السادسة في الفترة من 13-22 أكتوبر 2022، بينما ستكون السابعة في الفترة من 12-21 أكتوبر 2023، والثامنة في الفترة من 17-26 أكتوبر 2024.