Atwasat

«الجونة السينمائي» يفتح باب تقديم الأفلام لدورته السادسة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 03:00 مساء
«الجونة السينمائي» يفتح باب تقديم الأفلام لدورته السادسة
ملصق الإعلان عن فتح باب تقديم أفلام الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» فتح باب تقديم الأفلام الراغبة بالاشتراك في برنامج دورته السادسة التي ستقام في الفترة من 13-22 أكتوبر 2022، ويمكن لصناع الأفلام التقدم بأفلامهم الروائية أو الوثائقية الطويلة أو القصيرة.

يُغلق باب التقديم في 15 أغسطس 2022، ويمكنكم الوصول إلى استمارة التقديم ومزيد التفاصيل حول أهلية التقديم من خلال موقع المهرجان.

وعلى مدار الأعوام الخمسة السابقة، توطدت علاقة المهرجان بمحيطه الطبيعي من خلال الثقة المتعاظمة التي يوليها الوسط السينمائي من مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية، إضافة إلى ازدياد عدد السينمائيين الذين يتقدمون بأفلامهم عامًا تلو الآخر. تلك الأفلام مضافًا إليها الأفلام المختارة من المهرجانات السينمائية العالمية والأفلام التي يتحصل عليها المهرجان من خلال التواصل مع شركات التوزيع والمنتجين والمخرجين، يقدمون وجبة سينمائية فريدة تعد هي حجر الزاوية لنجاح المهرجان ونمو تأثيره السينمائي، وفقًا لبيان.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: «على مدار خمس سنوات، أصبح مهرجاننا منصة لأفضل الإنتاجات السينمائية من جميع أنحاء العالم. سنويًّا، تحظى أفلامنا بإشادة دولية ويتم الاعتراف بها في موسم الجوائز. نتيجة للعمل الجيد لفريق البرمجة لدينا متمثلًا في اختيار مجموعة متميزة من الأفلام. هذا العام نحن في مهمة للعثور على الإنتاج السينمائي البارز والتواصل مع الأصوات الموهوبة الصاعدة».

- «الجونة السينمائي» يعرض 5 أفلام قصيرة من دورته الأخيرة بالقاهرة

- من «ريش» إلى «الرجل الأعمى».. تعرف على الفائزين بجوائز «الجونة السينمائي»

تتنافس الأفلام المختارة على جوائز نجمة الجونة وجوائز نقدية بإجمالي 234 ألف دولار أميركي من خلال مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة. بينما ستكون الأفلام ذات الطابع الإنساني مؤهلة للمنافسة على جائزة الجمهور «سينما من أجل الإنسانية»، في حين ستكون الأفلام التي تتبادل المعرفة و/أو تزيد الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية، مؤهلة لجائزة «نجمة الجونة الخضراء».

ما يلفت النظر أن المهرجان قرر زيادة يوم إضافي إلى أيامه، الأمر الذي سيتيح زيادة عدد الفعاليات وتوزيع برنامجه بشكل مريح لضيوفه وحاضريه. بذلك سيكون موعد الدورة السادسة في الفترة من 13-22 أكتوبر 2022، بينما ستكون السابعة في الفترة من 12-21 أكتوبر 2023، والثامنة في الفترة من 17-26 أكتوبر 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة

مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير

وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون ...
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس

بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق جولة «كولدبلاي» الموسيقية الصديقة للبيئة
انطلاق جولة «كولدبلاي» الموسيقية الصديقة للبيئة
عبد الفتاح الجريني: عالم الـ«NFT» يحافظ على حقوق الموسيقيين
عبد الفتاح الجريني: عالم الـ«NFT» يحافظ على حقوق الموسيقيين
راقصو باليه مشهورون يجتمعون في لندن من أجل أوكرانيا
راقصو باليه مشهورون يجتمعون في لندن من أجل أوكرانيا
وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع المرض
وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع المرض
الاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون» في مهرجان «الإسماعيلية»
الاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون» في مهرجان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
المزيد
«الجونة السينمائي» يفتح باب تقديم الأفلام لدورته السادسة
«الجونة السينمائي» يفتح باب تقديم الأفلام لدورته السادسة...
علماء يضعون احتمالات نهاية إيجابية لـ«دونت لوك آب»
علماء يضعون احتمالات نهاية إيجابية لـ«دونت لوك آب»...
«كودا» يستبق «الأوسكار» بالحصول على جائزة «منتجي هوليوود»
«كودا» يستبق «الأوسكار» بالحصول على جائزة «منتجي هوليوود»...
الاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون» في مهرجان «الإسماعيلية»
الاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون» في مهرجان ......
وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع المرض
وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع المرض...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط