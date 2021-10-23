من «ريش» إلى «الرجل الأعمى».. تعرف على الفائزين بجوائز «الجونة السينمائي»

إعلان الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

اختتم مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، دورته الخامسة بحفل الختام الذي أُقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة؛ حيث أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 244 ألف دولار أميركي.

وقدمت الإعلامية المصرية جاسمين طه زكي الحفل، الذي مُنحت جائزة الإنجاز الإبداعي فيه للممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري.

وصعدت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى المسرح لتقدم فيديو تكريميًا لمواطنها السيناريست الراحل وحيد حامد تضمن كلمات للعديد من الفنانين والمخرجين الذين عملوا معه، خاصة الفنانة يسرا والمخرجين مروان حامد ومحمد ياسين وتامر محسن الذين تحدثوا عن أكثر ما يُميز كتابة وحيد حامد وشخصياته مع مزيج من اللقطات من أفلامه.

الأفلام الروائية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك» للمخرج تيمو نيكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم «غروب» للمخرج ميشيل فرانكو.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم «هروب الرقيب فولكونوجوف» للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أميركي) ذهبت إلى فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثل بيتري بويكولاينن عن دوره في فيلم «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك».

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة مايا فاندربيك عن دورها في فيلم «ملعب».

الأفلام الوثائقية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم «حياة إيفانا» للمخرج ريناتو بورايو سيرانو.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم «أوستروف – جزيرة مفقودة» للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم «سبايا» للمخرج هوجير هيروري.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم «كباتن الزعتري» للمخرج علي العربي.

الأفلام القصيرة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أميركي) وذهبت إلى فيلم «كاتيا» للمخرج أندري ناتوتشينسكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم «الابن المقدس» للمخرج أليوشا ميسين.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم «على أرض صلبة» للمخرجة ييلا هاسلر.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أميركي) وذهبت إلى فيلم «القاهرة- برلين» للمخرج أحمد عبدالسلام.

سينما من أجل الإنسانية

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولارأميركي) وذهبت إلى فيلم «أوستروف – جزيرة مفقودة» للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب.

نجمة الجونة الخضراء

جائزة يمنحها المهرجان للأفلام المعنية بقضايا البيئة (نجمة الجونة الخضراء وشهادة و10000 دولار أميركي) ذهبت إلى «كوستا برافا» للمخرجة منيه عقل، وقدمت الجائزة بالتعاون مع مبادرة «دور لبكرة» وقدمها محمد شلبايه الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو.

جائزة لجنة تحكيم «نيتباك» لأفضل فيلم آسيوي ذهبت إلى فيلم «هروب الرقيب فولكونوجوف» للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.

تنويه خاص من لجنة تحكيم نيتباك ذهب إلى فيلم «ذات مرة في كالكوتا» للمخرج أديتيا فيكرام سينجوبتا.

جائزة لجنة تحكيم «فيبريسي» لأفضل عمل أول ذهبت إلى فيلم «كوستا برافا» للمخرجة منيه عقل.

أخيرًا، ذهبت جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى «عادل» للمخرجة دينا العليمي، وقدم الجائزة جلال خالد بشارة في كلمة تمنى فيها أن يكون فخرًا لوالده كما يفخر هو به.

إعلان الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

إعلان الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

إعلان الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

إعلان الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

تكريم المشاركين في إخماد الحريق الذي شب قبيل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

إعلان الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

إعلان الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)