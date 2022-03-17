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«الجونة السينمائي» يعرض 5 أفلام قصيرة من دورته الأخيرة بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 11:40 صباحا
«الجونة السينمائي» يعرض 5 أفلام قصيرة من دورته الأخيرة بالقاهرة
انتشال التميمي، يمين، وطارق كامل (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» بدء فعالياته في القاهرة بالشراكة مع «O West» من خلال عرض خاص لخمسة أفلام قصيرة من برنامج الدورة الخامسة للمهرجان.

تهدف تلك الشراكة لتنظيم سلسلة من الأنشطة الفنية بهدف دعم وتوسيع دائرة التواصل مع السينمائيين وصانعي الأفلام الصاعدين وطلاب السينما من خلال منحهم فرصة للتواصل مع الفنانين المفضلين، والتعرف على التقنيات الفنية للسينما عن طريق الندوات الشهرية وورش العمل وعروض الأفلام الخاصة.

جاء ذلك خلال حفل عرض خاص نظمه مهرجان «الجونة السينمائي» بالشراكة مع «O West» بحضور كل من طارق كامل، الرئيس التنفيذي لـ«O West»، وانتشال التميمي، مدير مهرجان «الجونة السينمائي»، وكوكبة من الفنانين فضلا عن لفيف من الصحافة والإعلام وطلاب من مدارس السينما المختلفة ومن بينها معهد السينما ومدرسة سينما الجزويت والجامعة الألمانية والجامعة الأميركية.

أعرب طارق كامل عن سعادته بهذا التعاون المثمر الذي يأتي في إطار استراتيجية شركة «أوراسكوم للتنمية» لدعم الفن والثقافة والرياضة وريادة الأعمال لاكتشاف المواهب وتمكين الشباب، قائلًا: «تحرص O West على استمرار فعاليات مهرجان الجونة السينمائية طوال العام في القاهرة للتواصل مع أكبر عدد من صناع السينما الشباب وخلق منصة تفاعلية نشطة بالمناقشات وورش العمل ومشاركة الخبرات مما يعمل على تطوير المحتوى السينمائي والاستمرار في إضافة أفكار شابة مبتكرة».

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أكد انتشال التميمي «أن تعاون O West ومهرجان الجونة السينمائي سوف يساهم في نشر الثقافة السينمائية بين جموع الشباب الموهوب طوال العام، ويخلق منصة تفاعلية تتيح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم حيث يعد مهرجان الجونة السينمائي من أهم المهرجانات الفنية التي يقصدها الشباب المبدعون لتقديم أعمالهم للجماهير وصناع السينما في مصر والوطن العربي».

عروض موازية
شهد هذا الإطلاق عرض 5 أفلام قصيرة من 4 بلاد وهي مصر، سويسرا، الأردن، وروسيا في سينما الزمالك. وتضمن البرنامج القصير فيلمين من مصر هما «القاهرة- برلين» للمخرج أحمد عبدالسلام و«خديجة» للمخرج مراد مصطفى، واللذين تم عرضهما عالميًا للمرة الأولى في «الجونة السينمائي» وشهدا عرضهما الدولي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان «كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير» الرابع والأربعين. كما شارك من الأردن فيلم «عرنوس» للمخرج سامر البطيخي، والذي تم عرضه عالميًا للمرة الأولى في العالم خلال الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي»، كما عُرض فيلم «غرباء» من سويسرا للمخرجة نورا لونجاتي، وأخيرًا، من روسيا، عرض فيلم «كاتيا» وهو الفائز بجائزة «نجمة الجونة الذهبية» للفيلم القصير للمخرج أندري ناتوتشينسكي.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن تعاون «O West» وإدارة مهرجان «الجونة السينمائي» خلال الدورة الخامسة للمهرجان على أن يبدأ هذا التعاون في الفترة من مارس 2022 إالى يونيو 2022، فضلًا عن تنظيم عروض موازية حية لنخبة من الأفلام السينمائية المشاركة في الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي» 2022 في نفس وقت عرضها بالمهرجان لدعم عشاق السينما غير القادرين على حضور المهرجان بمدينة الجونة بالبحر الأحمر.

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