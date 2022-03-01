ريم مصطفى تبدأ تصوير «دوبامين» في التجمع

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد «دوبامين» المكون من 15 حلقة، وذلك في الديكور الخاص بها في التجمع الخامس (شرق القاهرة)، بمشاهد تجمعها بالفنان محمد كيلاني.

مسلسل «دوبامين» تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من محمد كيلاني، وباسل الزارو، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وإسراء رخا، وبسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، تواصل ريم تصوير دورها في مسلسل «suits – سوتس» وهو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير «SUITS»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، ومصطفى درويش، وأسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج مريم أحمدي.

تجسد ريم مصطفى في «suits - سوتس»، شخصية «كاميليا» سكرتيرة «زين ثابت» الذي يقدم دوره آسر ياسين، وهي الحافظ الأول لأسراره، وجلبها معه عندما كان يعمل مع المدعي العام، وهذه الشخصية قدمتها الممثلة سارة رافيرتي في النسخة الأميركية من العمل.

وانتهت ريم أخيرا من تصوير مسلسل «الثمانية» المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويخوض به المستشار تركي آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامي، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية في العمل أمام آسر ياسين، وخالد الصاوي، وبمشاركة محمد علاء، ومحمود البزاوي، ولارا إسكندر، ومنذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد مدحت.