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دوبارديو القريب من بوتين يدعو إلى «وقف السلاح والتفاوض»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 03:15 مساء
دوبارديو القريب من بوتين يدعو إلى «وقف السلاح والتفاوض»
الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو يصل إلى تاون هول، بروكسل، لحضور مهرجان بروكسل السينمائي الدولي، 25 يونيو 2018 (أ ف ب)
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دعا الممثل الفرنسي، جيرار دوبارديو، القريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، إلى «وقف السلاح والتفاوض» في ما يتعلق بالنزاع بين موسكو وكييف، في اليوم السادس للغزو الروسي لأوكرانيا.

وإذ ذكّر دوبارديو الذي اتصل بـ«فرانس برس» للإدلاء بموقفه بأن «روسيا وأوكرانيا كانتا على الدوام دولتين شقيقتين»، وقال «أنا ضد حرب الإخوة هذه، وأقول: أوقفوا السلاح وتفاوضوا».

ويأتي هذا النداء في وقت يواصل الجيش الروسي تقدمه سعيا إلى السيطرة على العاصمة كييف، في حين تتعرض خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا لقصف روسي.

ويحمل دوبارديو الجنسيتين الفرنسية والروسية، وحصل على جواز سفر روسي في يناير 2013، على خلفية اعتراضه على السياسة الضريبية للرئيس السابق فرنسوا هولاند.

وواظب دوبارديو مذاك على الإشادة بوطنه الجديد روسيا، واصفا إياها بأنها «ديمقراطية عظيمة»، ممتدحا بوتين مشبها إياه في أحد تصريحاته بالبابا يوحنا بولس الثاني.

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