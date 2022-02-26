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الموسيقى الأوروبية تتفاعل مع الغزو الروسي لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 01:34 مساء
الموسيقى الأوروبية تتفاعل مع الغزو الروسي لأوكرانيا
سيرغي لازاريف ممثلا روسيا في النسخة الرابعة والستين لمسابقة يوروفيجن الغنائية، 16 مايو 2019 (أ ف ب)
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وصلت تبعات العمليات العسكرية، التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية، إلى مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية، ضمن جملة الأنشطة الموسيقية والفنية الأوروبية التي تفاعلت مع الأحداث.

ففي لندن، أعلنت دار الأوبرا الملكية، الجمعة، إلغاء موسم من عروض فرقة باليه بولشوي الشهيرة في موسكو إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق «فرانس برس».

وقالت في بيان إن «موسم باليه بولشوي الصيفي المرتقب في دار الأوبرا الملكية كان في مراحل تنظيمه النهائية»، مضيفة «لسوء الحظ، وفي ظل الظروف الحالية، لا يمكن المضي قدمًا به».

وأصبحت دار الأوبرا الملكية بعد هذا الإعلان أحدث مؤسسة غربية تلغي تعاونها مع فرق روسية.

-إقصاء قائد أوركسترا شهير.. وبوتين كلمة السر

ففي ألمانيا، طُلب من قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغيف أن يصدر موقفًا علنيًا ضد العمليات العسكرية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا وإلا سيواجه خطر فقدان عمله المستمر منذ 2015 كقائد رئيسي لأوركسترا ميونيخ الموسيقية.

وقال رئيس بلدية المدينة الواقعة في مقاطعة بافاريا ديتر ريتر في بيان «طلبت من فاليري غيرغييف أن ينأى بنفسه بصورة واضحة وقاطعة عن الحرب الوحشية التي يشنها بوتين ضد أوكرانيا والتي وصلت إلى مدينتنا الشريكة كييف».

وكان غيرغيف، وهو رئيس مسرح مارينسكي في سانت بطرسبرغ ويُعرف بعلاقاته المقربة من الكرملين، أوقف فجأة الخميس من المشاركة في حفلات موسيقية كان من المقرر أن يقود فيها أوركسترا فيينا الموسيقية في قاعة كارنيغي بنيويورك.

كما طلبت دار أوبرا «سكالا» في ميلانو الخميس من غيرغيف المقرب من بوتين والذي أخرج العرض الأول لمسرحية «ملكة البستوني» لتشايكوفسكي الأربعاء في الدار الإيطالية العريقة، توضيح موقفه من غزو أوكرانيا تحت طائلة إقصائه عن العروض المقبلة للمسرحية المقررة بين 5 و 13 مارس.

إلى ذلك، ستُحرم روسيا من المشاركة في نسخة هذا العام من مسابقة «يوروفيجن» الغنائية، وسط خشية المنظمين على سمعة هذا الحدث الموسيقي التلفزيوني الأبرز في أوروبا إثر العمليات العسكرية على أوكرانيا.

وقال اتحاد البث الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، الجهة المنظمة للحدث، في بيان نشره الجمعة «في إطار الأزمة غير المسبوقة الدائرة حاليا في أوكرانيا، نخشى أن تضرب مشاركة روسيا مصداقية المسابقة هذا العام. قبل اتخاذ القرار، أخذ الاتحاد الوقت اللازم لإجراء مشاورات واسعة مع أعضائه».

وكانت روسيا فازت مرة واحدة في المسابقة العام 2008، فيما حصدت أوكرانيا المركز الأول مرتين سنة 2004 و2016.

كما سحبت أوركسترا زغرب الفيلهارمونية مقطوعتين موسيقيتين للمؤلف الروسي الشهير تشايكوفسكي من حفلة لها الجمعة تضامنًا مع أوكرانيا.

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