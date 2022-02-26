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إقصاء قائد أوركسترا شهير.. وبوتين كلمة السر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 10:08 صباحا
إقصاء قائد أوركسترا شهير.. وبوتين كلمة السر
قائد الأوركسترا الروسي فاليري غيرغييف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم تكريم في الكرملين في 22 سبتمبر 2016 (|أ ف ب)
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أقصت دار «كارنيغي هول» العريقة في نيويورك، الخميس، قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء ذلك في اللحظات الأخيرة من سلسلة عروض ستُقدم في القاعة الأميركية، خلال اليومين المقبلين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق «فرانس برس».

وسيُستبدل غيرغييف بالمدير الموسيقي لدار أوبرا «متروبوليتان» في نيويورك، يانيك نيزيت-سوغان، وفق ما أعلنت «كارنيغي هول» وأوركسترا فيينا الفيلهرمونية في بيان مشترك، بعدما كان مقررا أن يقود غيرغييف ثلاث حفلات اعتبارا من الجمعة.

وقالت ناطقة باسم «كارنيغي هول» لوكالة فرانس برس إن «هذا التغيير مرده إلى الأحداث الأخيرة في العالم»، فيما لم يعط البيان الرسمي أي سبب للقرار.

وكانت أُطلقت دعوات عبر فيسبوك للتظاهر أمام قاعة الحفلات الشهيرة التي دُشنت سنة 1891 على الجادة السابعة من مانهاتن بنيويورك وشهدت مرور كبار الموسيقيين من جورج غيرشوين إلى مايلز ديفيس.

وطلبت دار «لا سكالا» الإيطالية أيضا الخميس من قائد الأوركسترا الروسي الكثير الترحال المطالبة علنا بإيجاد «حل سلمي» للنزاع، ملوحة بالاستغناء عن خدماته في عرضين مقبلين لمسرحية «ملكة البستوني» الأوبرالية لتشايكوفسكي من المزمع إقامتهما على خشبة الدار الإيطالية العريقة في ميلانو بين 5 و13 مارس.

وأوضحت «كارنيغي هول» والأوركسترا الفيلهرمونية في فيينا أيضا أن عازف البيانو دنيس ماتسويف المعروف أيضا بدعمه لفلاديمير بوتين، سيتغيّب الجمعة عن العرض الذي كان مقررا أن يشارك فيه.

ويُعتبر المدير العام لمسرح مارينسكي العريق في سانت بطرسبرغ فاليري غيرغييف (68 عاما) من أكثر قادة الفرق الموسيقية شهرة في العالم.

وأثار الجدل مرات عدة في العقد الأخير بفعل قربه من بوتين الذي يعرفه منذ العام 1992، وتصريحاته حول ضم شبه جزيرة القرم أو حول فرقة «بوسي ريوت»، ومشاركته في حفلات في أوسيتيا الجنوبية أو في تدمر إلى جانب الجيش السوري.

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» في باريس عام 2018، أشار غيرغييف إلى أنه لا يريد الحديث في السياسة، لكنه رحب بإعادة انتخاب بوتين لولاية جديدة، قائلا إنه يلتقيه «خمس إلى ست مرات في السنة».

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