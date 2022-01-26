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«تداخل».. رؤية للتواصل الثقافي

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الأربعاء 26 يناير 2022, 05:50 مساء
«تداخل».. رؤية للتواصل الثقافي
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
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افتُتحت ببيت إسكندر للفنون، الثلاثاء، ورشة عمل فنية، تحت عنوان «تداخل»، تستمر فعالياتها من 25 إلى 27 يناير، بمشاركة فئات عمرية مختلفة من الفنانين التشكيليين، من مختلف المدن، بهدف تعزيز التواصل الثقافي بينها، وتبادل الخبرات والمعارف.

وقال الدكتور الفنان عبدالرزاق الرياني المتواجد بركن الرسم الواقعي، إن ميزة الورشة الجامعة بين التحضير والفرجة، هي إعطاء المتلقي فرصة لفهم مراحل صنع اللوحة بكل مراحلها، سواء بالتحدث مع الفنان ورؤيته لتفاصيل بناء أرضية العمل واللون المستخدم للطلاء (الأبيض، الأسود)، وهي تحفيز الخيال على تصور نتاج هذا العمل والمغزى الذي يمثله.

وترى الفنانة إيمان سالم المشاركة بلوحة بورتريه، أن «تداخل» يفتح للفنان رؤى متعددة، ويطل من خلاله على زوايا وأفكار ملهمة يمكن التأسيس عليها لأفكار ومشاريع فنية في المنظور البعيد.

وأوضح الفنان الحروفي عمر بركة أن عمله الحالي إضافة إلى سلسلة لوحاته الحروفية السابقة «جدار» وهو يمتاح من هذا التشابك اللوني بأساليبه وأبعاده كقيمة جمالية تتعزز بتبادل الأفكار ومعاينتها بشكل مباشر وإبداء الرأي حولها وكذا الاستفادة منها.

بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
بيت إسكندر للفنون يحتضن ورشة عمل فنية تحت عنوان «تداخل» (بوابة الوسط|)
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