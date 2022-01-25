القاهرة تستعد لافتتاح معرضها الدولي الكتاب.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

تفتتح مصر، الأربعاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ الـ53، فى مركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير.

وسميت دولة اليونان ضيف شرف هذه النسخة، فيما اختُير الكاتب المصري الراحل يحيى حقي شخصية المعرض، ومواطنه عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، حسب الموقع المعرض على الإنترنت.

ويشارك في نسخة هذا العام 1063 ناشرًا بينهم عرب وأجانب، بواقع 879 جناحًا، بالنسبة للناشرين المصريين، في النشر العام يصل العدد إلى 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين للكتاب الأجنبي 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين لكتاب الأطفال والوسائل التعليمية وكتاب التعليم المدرسي 89 دار نشر.

فيما يصل العدد إلى 97 دار نشر للكتب الدينية والتراث، ولسور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين للكتب الأكاديمية 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298، ودار نشر واحدة للكتب الصوتية، واثنان لذوي القدرات الخاصة، و7 مؤسسات صحفية، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.