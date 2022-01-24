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«الرجل الأعمى» يفتتح مهرجان العين السينمائي.. والشناوي يهدي تكريمه للإبراشي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 05:31 مساء
«الرجل الأعمى» يفتتح مهرجان العين السينمائي.. والشناوي يهدي تكريمه للإبراشي
الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، يسار، في افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
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في مدينة العين، بقلعة الجاهلي، انطلقت فعاليات مهرجان «العين السينمائي» في دورته الرابعة، التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بنطحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 23وحتى 27 يناير، تحت شعار«سينما المستقبل».

شهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفنلندي العالمي «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك» - The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic، في عرضه الخليجي الأول، تأكيدًا على التنوع والتميز في اختيارات المهرجان باقة من أميز الأفلام، ما يسهم في تبادل الثقافات والخبرات السينمائية، ومساعدة الجيل السينمائي الواعد في اكتساب المعرفة خلال الأفلام العالمية.

السينما الكويتية
كما شهد حفل الافتتاح تكريم نخبة من المؤثرين في صناعة الفن في المنطقة، احتفاءً بمسيرتهم الحافلة بعديد الإنجازات، وهم المنتج والكاتب والمخرج الكويتي الراحل خالد الصديق، وهو أحد رواد الحركة السينمائية في الكويت، حيث أنتج وأخرج أول فيلم كويتي روائي طويل بعنوان «بس يا بحر» العام 1972، ونال عديد الجوائز والتكريمات العالمية والعربية احتفاءً بمسيرته الفنية الطويلة، والمنتج والفنان الإماراتي سلطان النيادي، الذي سخر حياته وإبداعاته الفنية من أجل الارتقاء بالفن الإماراتي، مقدمًا عديد الأعمال المحلية التي جسد من خلالها شخصيات لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد الإماراتي والخليجي والعربي حتى الآن.

 طارق الشناوي
كما استعرض من خلالها مراحل مختلفة ومهمة من تاريخ دولة الإمارات، والناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، حيث يعتبر من أهم وأبرز النقاد السينمائيين في المنطقة، ونال عديد الجوائز والتكريمات عن كتاباته النقدية وتأثيرها الإيجابي على المشهد السينمائي العربي والخليجي، والذي أهدي تكريمه لصديقه الإعلامي المصري الراحل وائل الابراشي.

وخلال حفل الافتتاح قال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير عام المهرجان: «إننا اليوم وعلى أرض الإمارات قبلة الفن والفنانين، وفي مدينة العين الساحرة وسط الأجواء الشتوية الخلابة، لا نحتفل بافتتاح الدورة الرابعة من المهرجان فقط، إنما نحتفي أيضًا بمرور أربع سنوات من المكاسب والإنجازات التي حققها (العين السينمائي) الذي جسد أحلامًا وطموحات كبيرة في دوراته السابقة، في زمن كادت تجف فيه الإنتاجات السنيمائية بسبب جائحة كورونا، وظل مستمرًّا باعتباره مركزإشعاع ثقافي وفني، في دعم المواهب الواعدة وإعداد صناع الأفلام الشباب، وعرض أفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة».

- وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

وأضاف: «استقطب مهرجان العين السينمائي خلال أربع سنوات، 293 فيلمًا، منها 167 فيلمًا إماراتيًّا طويلًا وقصيرًا و30 فيلمًا من العالم، إلى جانب أهم الأفلام الخليجية والعربية، أغلبها في عرضها الخليجي والعالمي الأول، رُشحت منها أفلام إلى جوائز الأوسكار، كما شهدت الدورات السابقة إبرام اتفاقات وعقد شراكات ليكون منصة لخدمة صناع السينما، أبرزها: التعاون مع مهرجان أبوظبي في مسابقة السيناريو غير المنفذ، باعتباره الشريك الثقافي الاستراتيجي، واتفاقية بعثة الاتحاد الأوروبي، وإطلاق البرنامج الوطني لصناعة الأفلام بالتعاون مع شركة (سينما فيجين فيلمز)، كما شهدت مسابقات المهرجان ولادة عدد من صناع سينما الشباب منذ دورته الأولى، الذين استمروا في تقديم إبداعاتهم حتى الدورة الحالية، من خلال مسابقات الصقر الإماراتي الطويل والقصير وأفلام الطلبة والمقيمين».

ولفت إلى أن دورة هذا العام تم تحضيرها وتنفيذها بتحدٍ كبير بسبب الظروف الصعبة، واستطعنا إطلاقها في موعدها المحدد، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأفضل شروط السلامة المعتمدة لدى الدولة، ورغم قلة الإنتاجات في عالم صناعة السينما إلا أن المهرجان استطاع استقطاب 58 فيلمًا في دورة هذا العام.

كما ستشهد الدورة إبرام اتفاقية جديدة مع مهرجان «كراكوف السينمائي» البولندي؛ بهدف انتشار الفيلم المحلي ونشر الثقافة الإماراتية في الخارج، إلى جانب إقامة فعاليات متنوعة وزاخرة من ندوات ومحاضرات وورش عمل خلال أيام المهرجان.

افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
افتتاح مهرجان العين السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)
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