وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي (أرشيفية: الإنترنت)

رحل عن عالمنا، مساء اليوم الإحد، الإعلامي المصري وائل الإبراشي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 59 عامًا.

أعلن ذلك نجل شقيقه، حسن الإبراشي، عبر صفتحه الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأصيب الإبراشي، أواخر شهر ديسمبر 2020 بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة تواصلت منذ ذلك الوقت، حيث عانى من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالوباء، انتقل على إثرها إلى المستشفى أكثر من مرة، وظلت الأنباء تتراوح بين تعافيه وتدهور حالته الصحية.

وعمل الإبراشي في مجلة روزاليوسف، كما ترأس عدة صحف مصرية، ثم انتقل للعمل بالتليفزيوني المصري، واشتهر بتقديم برنامج «العاشرة مساء» في فضائية «دريم».