Atwasat

بالصور: الرداد ويوسف يواصلان الاستعداد لتقديم «كازانوفا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 01:31 مساء
بالصور: الرداد ويوسف يواصلان الاستعداد لتقديم «كازانوفا»
من كواليس مسرحية «كازانوفا» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يواصل النجمان حسن الرداد وعمرو يوسف العمل بشكل مكثف من أجل الانتهاء من بروفات المسرحية الكوميدية «كازانوفا»، وهي من إنتاج حمدي بدر ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.

ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وكان الثلاثي عمرو يوسف وحسن الرداد والمنتج حمدي بدر بدأوا العمل على بروفات مسرحية «كازانوفا» المقرر عرضها الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض في القاهرة منذ أيام، وذلك بعد انتهاء كل من الرداد ويوسف من أعمالهما الأخرى.

علي صعيد آخر، يعمل حمدي بدر على عدد من المشاريع الفنية سواء بالموسيقى أو البرامج التلفزيونية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

من كواليس مسرحية «كازانوفا» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس مسرحية «كازانوفا» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس مسرحية «كازانوفا» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس مسرحية «كازانوفا» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي

انتهت عبر «WTV».. التعاون 1 - 0 التحدي
موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول

موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول
«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح

«إسرائيل» تدمر منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح
الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024

الأمم المتحدة: السياحة الدولية لن تعود إلى مستواها السابق للجائحة قبل 2024
بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية

بسبب تشغيل شبكة 5G.. «طيران الإمارات» تعلق رحلات إلى وجهات أميركية
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة

كأس الأمم الأفريقية: السنغال تخطف الصدارة.. وغينيا تتأهل رغم الخسارة
البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»

البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تهاجم أوكرانيا «في أي وقت»
مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله

مودع يحتجز رهائن في مصرف لبناني ويهدد بحرقه بعد رفض تسليمه أمواله
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 3 - 0 دارنس
أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات
كاركاتير حليم - التقاعد!

كاركاتير حليم - التقاعد!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
17- (القوندي)!

17- (القوندي)!
أعلام من وطني.. قامات منسية!

أعلام من وطني.. قامات منسية!
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مزاد سوثبي يعرض لوحات الفن الأوروبي
مزاد سوثبي يعرض لوحات الفن الأوروبي
إرجاء توزيع جوائز «غرامي» إلى أبريل
إرجاء توزيع جوائز «غرامي» إلى أبريل
اكتشاف أرضيات مصلى يعود للقرن الثاني عشر في الموصل
اكتشاف أرضيات مصلى يعود للقرن الثاني عشر في الموصل
بالصور: الرداد ويوسف يواصلان الاستعداد لتقديم «كازانوفا»
بالصور: الرداد ويوسف يواصلان الاستعداد لتقديم «كازانوفا»
مينا مسعود: تصوير «في عز الضهر» مع «The Royal Treatment» كان تحديا كبيرا
مينا مسعود: تصوير «في عز الضهر» مع «The Royal Treatment» كان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الثقافة» تصدر بيانا بخصوص إيقاف الوزيرة مبروكة توغي
«الثقافة» تصدر بيانا بخصوص إيقاف الوزيرة مبروكة توغي...
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم...
«البطولة» مسرحية جديدة على «MBC مصر» الجمعة
«البطولة» مسرحية جديدة على «MBC مصر» الجمعة...
الراندي يحاضر عن الهوية الوطنية وشروط التأسيس
الراندي يحاضر عن الهوية الوطنية وشروط التأسيس...
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما...
المزيد
المحكمة العليا الأميركية تنظر في مصير لوحة لبيسارو
المحكمة العليا الأميركية تنظر في مصير لوحة لبيسارو...
عرض 30 فيلما في الدورة الرابعة لـمهرجان «ميدفست مصر»
عرض 30 فيلما في الدورة الرابعة لـمهرجان «ميدفست مصر»...
«مثلث ذهبي» في قلب باريس يثير جدلا بين الأوساط السياسية
«مثلث ذهبي» في قلب باريس يثير جدلا بين الأوساط السياسية...
مينا مسعود: تصوير «في عز الضهر» مع «The Royal Treatment» كان تحديا كبيرا
مينا مسعود: تصوير «في عز الضهر» مع «The Royal Treatment» كان......
بالصور: الرداد ويوسف يواصلان الاستعداد لتقديم «كازانوفا»
بالصور: الرداد ويوسف يواصلان الاستعداد لتقديم «كازانوفا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط