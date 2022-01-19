بالصور: الرداد ويوسف يواصلان الاستعداد لتقديم «كازانوفا»

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل النجمان حسن الرداد وعمرو يوسف العمل بشكل مكثف من أجل الانتهاء من بروفات المسرحية الكوميدية «كازانوفا»، وهي من إنتاج حمدي بدر ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة.

ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وكان الثلاثي عمرو يوسف وحسن الرداد والمنتج حمدي بدر بدأوا العمل على بروفات مسرحية «كازانوفا» المقرر عرضها الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض في القاهرة منذ أيام، وذلك بعد انتهاء كل من الرداد ويوسف من أعمالهما الأخرى.

علي صعيد آخر، يعمل حمدي بدر على عدد من المشاريع الفنية سواء بالموسيقى أو البرامج التلفزيونية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

من كواليس مسرحية «كازانوفا» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس مسرحية «كازانوفا» (خاص لـ بوابة الوسط)