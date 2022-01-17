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وفاة جان كلود لور أحد أبرز مخرجي كيبيك الكندية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 02:30 مساء
وفاة جان كلود لور أحد أبرز مخرجي كيبيك الكندية
علم مقاطعة كيبيك الكندية في مدينة مونتريال، 24 يونيو 2021 (أ ف ب)
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تُوفي السينمائي جان كلود لور، مخرج أفلام ومسلسلات تلفزيونية كثيرة طبعت تاريخ الشاشة في كيبيك في العقود الأخيرة، عن 78 عاما.

وقال رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو في رسالة تعزية عبر «تويتر» إن جان كلود لور كان «رائدا في السينما والتلفزيون في كيبيك»، وفق «فرانس برس».

وتوفي السينمائي، مساء السبت، جراء مضاعفات نوبة قلبية أصابته في 30 ديسمبر، على ما أعلن ابنه جان سيباستيان عبر «فيسبوك»، الأحد.

ولفت رئيس وزراء المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية إلى أنه يحتفظ بـ«ذكريات طيبة» من أعمال المخرج الراحل، خصوصا من مسلسل Lance et compte عن أوساط محترفي رياضة الهوكي، والذي حقق نجاحا كبيرا في كيبيك.

وفي رصيد جان كلود لور المخرج ومؤلف السيناريو والمنتج، أكثر من عشرة أفلام، بينها (Délivrez-nous du mal (1969), Parlez-nous d'amour (1972)، إضافة إلى الفيلم الشبابي La grenouille et la baleine سنة 1987. كذلك صوّر أفلاما عدة لأسواق المناطق الناطقة بالإنجليزية في ثمانينيات القرن العشرين، بينها Visiting Hours وThe Vindicator وMindfield.

كذلك، يزخر رصيد لور بمسلسلات تلفزيونية ناجحة عدة، بينها الموسم الأول من المسلسل البوليسي District 31 الذي لا يزال يثير حماسة جزء من الجمهور في كيبيك ويستمر عرض موسمه السادس حتى أبريل المقبل.

وقال ابنه في رسالة تكريم إن الالتزام الاجتماعي لجان كلود لور صاحب المواقف النقدية ضد السلطات القائمة، «كان في صلب عمله».

وأشار إلى أن المخرج الراحل «لم يكن يعرف عن نفسه بصفته فنانا بل (خبير تواصل) يهوى طرح تساؤلات عن قيم المجتمع الذي نعيش فيه».

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