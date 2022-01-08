جمعة الفزاني فنان الواقعية المعاصرة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | السبت 08 يناير 2022, 04:49 مساء
جمعة الفزاني فنان الواقعية المعاصرة

إنه ظاهرة فنية متميزة تمامًا، وهي نمط أو مدرسة مختلفة ليس في التشكيل الليبي فقط، ولكن في المجال العربي كافة، وفوق ذلك القليل جدًا من التشكيليين العالميين مَن برزوا في هذا النوع من الرسم الذي جعل الفنان جمعة الفزاني رائدًا له في الساحة الليبية.

كتب عنه الفنان والناقد التشكيلي عدنان بشير معيتيق فقال: (بعيدا عمّا درج معظم الفنانين الليبيين على رسمه في لوحاتهم التي تحتفي عادة بالموضوعات التراثية المتعلقة بالبيئة والأزياء والحُلي والوجوه والطبيعة مع اختلاف المعالجات، ينفرد الفنان الليبي جمعة الفزاني بأسلوب خاص ينهل من المدرسة الواقعية ليرسم موضوعات موغلة في المعاصرة بدقة عالية شكلا ولونا، فأتقنها وتميّز فيها) .

خلق من الرابش حديقة زاهية الألوان
ويقرر هذا الناقد الذي أثرى المشهد الليبي وقدم العديد من الدراسات والتحليلات النقدية المستمدة من النظريات الفنية العالمية، والذي يكاد أن يكون هو الوحيد الذي قدم للمتابع قراءته لإبداع الفنان جمعة الفزاني: (إن لوحة -مقبرة السيارات- تعدّ من أجمل ما تمّ إنتاجه في مدرسة الواقعية الليبية. وهي بالفعل كذلك، فلقد خلق من الرابش حديقة زاهية الألوان، وإنها قريبة من التصوير الفوتوغرافي)

لوحة -مقبرة السيارات- من روائع الواقعية الليبية 
الفنان جمعة محمد الفزاني من مواليد طرابلس في العام 1962، درس الرسم بشكل شخصي، متأثرًا بالرسومات الصحفية التي تحكي قصصا للأطفال والصبيان، كمواضيع (السوبرمان والوطواط) إضافة إلى إبداع المواضيع الكاريكاتورية التي برز في تقديمها الفنان محمد الزواوي، وهو أحد الذين تأثرا بهم كثيرًا في بداياته الفنية. منذ أن بلغ السابعة عشرة من عمره اتجه نحو المجال العسكري سنة 1979 إلى أن استقال من الخدمة خلال العام 1988، والتحق مباشرة بالعمل بقسم النشاط الجامعي كرسام وموظف مسؤول عن النشاطات والمعارض التشكيلية التي تقام في الجامعة في مختلف كلياتها.

صمّم العديد من الشعارات والتصاميم للجامعة، وغيرها، ولا يزال مواصلا نشاطه بهمة واقتدار، تضاعفت في الوقت ذاته مع انطلاق مناشط دار الفنون بطرابلس في العام 1993، مشاركا في العديد من معارضها مع عديد الفنانين الليبيين، وكذلك في المعارض، التي أُقيمت في دار حسن الفقيه حسن، ودار عبدالمنعم بن ناجي، وقاعة الكنيسة مريم في فترات مختلفة، إضافة إلى مشاركات أخرى في بنغازي والزاوية وزوارة وغدامس. وللفنان أعمال مقتناة لدى العديد من سفراء دول كندا وفرنسا والولايات المتحدة والبرازيل والإمارات وغيرها.

ما وجدته من أعمال لهذا الفنان قليلة جدًا قياسًا لما وجدته وقدمته لبقية الفنانين الليبيين، وأيضا قليلة هي المواضيع النقدية، أو المقابلات والمعلومات الإعلامية، التي نُشرت عنه. بل وأعترف أنه لولا ما كتبه عنه الناقد الفنان عدنان بشير معيتيق، لما وجدت شيئًا عن هذا الفنان البديع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
السجن مدى الحياة لثلاثة أميركيين قتلوا شابا أسود البشرة بولاية جورجيا
دولى
المحكمة الأميركية العليا منقسمة بشأن فرض اللقاح الإلزامي على ملايين الموظفين
دولى
بايدن يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات في الشرق الأوسط
عربى
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
ثقافة وفن
الرئيس الصيني يشيد بـ«الإجراءات القوية» ضد المتظاهرين في كازاخستان
دولى
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية
ليبيا
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بلاكبيري» تكتب نهاية حقبة مهمة من تاريخ الهواتف المحمولة