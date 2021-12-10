القضاء الفرنسي يوقف ملاحقة لوك بيسون المتهم بالاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 12:28 مساء
المخرج الفرنسي لوك بيسون (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت مصادر قضائية، الخميس، بأن قاضيًا فرنسيًا قرّر كف الملاحقات في حق المخرج السينمائي الفرنسي، لوك بيسون، المتهم بالاغتصاب في إطار حركة «مي تو» المناهضة للتحرش الجنسي.

وكانت الممثلة الهولندية - البلجيكية، ساند فان روي، تتهم بيسون مخرج أفلام شهيرة بينها «فيفث إيليمنت» و«ليون»، بأنه اغتصبها خلال علاقة جمعتهما على مدى سنتين، ورفعت دعوى ضده في مايو 2018، وفق «فرانس برس»

وحفظ القضاء الملف في فبراير 2019 بسبب نقص الأدلة، غير أن تحقيقًا جديدًا فُتح في وقت لاحق من العام نفسه بالاستناد إلى اتهامات جديدة وجهتها فان روي.

وأدت فان روي أدوارًا صغيرة في فيلمي بيسون «تاكسي 5» و«فاليريان أند ذي سيتي أوف إيه ثاوزندز بلانتس»، وهي من بين تسع نساء يتهمن بيسون بأنه اغتصبهن أو اعتدى عليهن جنسيا. وينفي المخرج كل هذه الاتهامات. وأقرّ بيسون بأنه كان على علاقة بفان روي، لكنه وصف كلامها بأنه «من نسج الخيال».

وقال لمحطة «بي إف إم تي في» الإخبارية الفرنسية سنة 2019 «هذه القضية كذبة من الألف إلى الياء. لم أغتصب هذه المرأة، لم أغتصب يومًا امرأة في حياتي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
حضري التوست الأسمر في مطبخك
كوجينة
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
تقرير أممي يحذر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا.. ويؤكد تراجع انتهاكات حظر ...
ليبيا
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

100 مليون دينار لصيانة أقدم الملاعب الليبية