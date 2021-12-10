القضاء الفرنسي يوقف ملاحقة لوك بيسون المتهم بالاغتصاب

المخرج الفرنسي لوك بيسون (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت مصادر قضائية، الخميس، بأن قاضيًا فرنسيًا قرّر كف الملاحقات في حق المخرج السينمائي الفرنسي، لوك بيسون، المتهم بالاغتصاب في إطار حركة «مي تو» المناهضة للتحرش الجنسي.

وكانت الممثلة الهولندية - البلجيكية، ساند فان روي، تتهم بيسون مخرج أفلام شهيرة بينها «فيفث إيليمنت» و«ليون»، بأنه اغتصبها خلال علاقة جمعتهما على مدى سنتين، ورفعت دعوى ضده في مايو 2018، وفق «فرانس برس»

وحفظ القضاء الملف في فبراير 2019 بسبب نقص الأدلة، غير أن تحقيقًا جديدًا فُتح في وقت لاحق من العام نفسه بالاستناد إلى اتهامات جديدة وجهتها فان روي.

وأدت فان روي أدوارًا صغيرة في فيلمي بيسون «تاكسي 5» و«فاليريان أند ذي سيتي أوف إيه ثاوزندز بلانتس»، وهي من بين تسع نساء يتهمن بيسون بأنه اغتصبهن أو اعتدى عليهن جنسيا. وينفي المخرج كل هذه الاتهامات. وأقرّ بيسون بأنه كان على علاقة بفان روي، لكنه وصف كلامها بأنه «من نسج الخيال».

وقال لمحطة «بي إف إم تي في» الإخبارية الفرنسية سنة 2019 «هذه القضية كذبة من الألف إلى الياء. لم أغتصب هذه المرأة، لم أغتصب يومًا امرأة في حياتي».