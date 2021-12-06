«إنكانتو» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 01:28 مساء
الممثل والمؤلف الموسيقي الأميركي لين-مانويل ميراندا في العرض الأول لفيلم «إنكانتو» بلوس أنجليس، 3 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

حافظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي الخيالي «إنكانتو» من إنتاج شركة ديزني، على المركز الأول في شباك التذاكر بأميركا الشمالية نهاية هذا الأسبوع، بعدما حصد ما يُقدر بـ12.7 مليون دولار، حسب ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصّصة.

ويروي العمل الذي ألف موسيقاه الأصلية لين مانويل ميراندا، قصة عائلة في جبال كولومبيا تتمتع بسلطات خاصة- باستثناء الابنة ميرابيل التي تضطر في النهاية إلى إنقاذ الآخرين. ومن بين الممثلين الذين أعاروا صوتهم لشخصيات الفيلم ستيفاني بياتريز وجون ليغيزامو وديان غيريرو، وفق «فرانس برس».

وحصد فيلم «غوستباسترز: أفترلايف» من سوني، تتمة الفيلم الشهير في الثمانينيات، ما يقرب من 10.4 مليون دولار ليحتل المركز الثاني، ما عزز مكانة الأفلام العائلية في صدارة شباك التذاكر.

كذلك احتلت دراما الجريمة الجديدة «هاوس أوف غوتشي» لريدلي سكوت المرتبة الثالثة مع إيرادات بلغت 6.8 مليون دولار، ليواصل الفيلم الموجه للبالغين أداءه الصحي في وقت ألزمت المخاوف المرتبطة بـ«كوفيد-19» الكثير من المشاهدين الأكبر سنًا المنزل. ويضم الفيلم كوكبة من النجوم من أمثال آل باتشينو وسلمى حايك وجيريمي آيرونز وجاريد ليتو.

وحل فيلم «كريسماس ويذ ذي تشوزن: ذي مسنجرز»، وهو أول عرض في الصالات السينمائية للمسلسل الشهير على خدمات البث التدفقي «فاثوم إيفنتس»، في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 4.1 مليون دولار، بينما احتل فيلم «إيترنلز» من إنتاج ديزني ضمن سلسلة أعمال عالم مارفل، المركز الخامس مع إيرادات بلغت 3.9 مليون دولار.

وفي ما يلي باقي المراكز في التصنيف:
6- «ريزيدنت إيفل: ويلكام تو راكون سيتي» (2.7 مليون دولار).

7- «دون» (1.8 مليون دولار).

8- «كليفورد ذي بيغ ريد دوغ» (1.8 مليون دولار).

9- «كينغ ريتشارد» (1.2 مليون دولار).

10- «فينوم: لت ذير بي كارندج» (مليون دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جائزة السعودية الكبرى: إرجاء الحسم إلى الجولة الختامية بفوز هاميلتون بعد سباق ...
رياضة عالمية
انتقادات لنائب جمهوري أميركي لنشره صورة عائلية يروج فيها للأسلحة
دولى
لجنة الجزاءات الدولية تمنح 3 أفراد من عائلة القذافي إعفاء سفر إنسانيا لمدة 6 ...
ليبيا
موسكو: طائرة روسية تغير مسارها لتجنب طائرة تجسس تابعة للناتو
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
الإمارات: صفقة طائرات «رافال» الفرنسية ليست بديلا عن «إف-35» الأميركية
عربى
«سي إن إن» تسرح المذيع كريس كومو لمساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق
منوعات
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
كاركاتير خيري - قانون انتخاب الرئيس
كاريكاتير
تسجيل 709 حالات «كورونا» في ليبيا و13 وفاة
ليبيا
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
رمضان أبوجناح رئيس حكومة مكلف
ليبيا
إندونيسيا.. ثوران بركان «سيميرو» وفرار آلاف السكان في مشاهد مرعبة (فيديو)
دولى
اتحاد الكرة الليبي يعلن سياسته الجديدة مع كليمنتي
رياضة محلية
الأزمة الاقتصادية تجبر اللبنانيين العودة إلى قراهم
اقتصاد
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسافر مسلح ينجح في خداع أمن مطار بريدجتاون