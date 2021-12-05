وفاة الكاتب بيار رابحي عن 83 عاما

الكاتب والناشط البيئي الفرنسي بيار رابحي في مدينة سلا المغربية في السابع من أكتوبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت أسرة الكاتب والناشط البيئي الفرنسي بيار رابحي، وفاة أحد رموز الإيكولوجيا الزراعية في فرنسا، عن 83 عامًا.

وأشار ابنه فياني إلى أن المزارع العضوي ومحب الطبيعة، الذي يضم بين معجبيه الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، توفي إثر إصابته بنزيف في المخ، السبت، حسب «فرانس برس».

رابحي مولود العام 1938 على أطراف الصحراء الجزائرية عندما كانت لا تزال جزءًا من مستعمرة فرنسية، ونشأ ليصبح رائدًا في الإيكولوجيا الزراعية، أو الزراعة المستدامة التي تسعى إلى تجديد الطبيعة من دون استخدام المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية.

وفي ثمانينات القرن العشرين، سافر رابحي مرارًا وتكرارًا إلى أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان يسعى لتطبيق أفكاره هناك. وكان رابحي صديقًا للزعيم الراديكالي في بوركينا فاسو، توماس سانكارا، القائد العسكري الذي أراد القضاء على الفقر في بلاده.

وفي العام 2002، جذب انتباه وسائل الإعلام بمحاولته الفاشلة للترشح للرئاسة. وقال إنه فعل ذلك لإثارة الجدل حول «الوضع البيئي والإنساني الطارئ». وقال رابحي في 2012: «الزراعة بحاجة إلى الإصلاح. لا يمكن أن يكون لدينا نظام يدمر ويلوث بحجة الإنتاج».

وأضاف: «نحن ننظر إلى الكوكب على أنه مستودع موارد يجب تحويلها إلى دولارات، واستنفادها حتى آخر سمكة وآخر شجرة، بدلاً عن رؤيتها على أنها واحة رائعة، حيث يمكننا إيجاد حياة ذات معنى وقيمة أكبر».