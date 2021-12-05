معرض «منتظر» لأعمال فيرمير هو الأكبر على الإطلاق للرسام

صورة التقطت في 9 سبتمبر 2021 في مدينة دريسدن الألمانية لملصق معرض عن الرسام الهولندي يوهانس فيرمير (أ ف ب)

ينظم متحف «رايكس ميوزيوم»، في أمستردام، أكبر معرض على الإطلاق لأعمال الرسّام الهولندي يوهانس فيرمير.

ومن أبرز ما سيتضمنه المعرض لوحته الشهيرة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ويجمع المعرض الذي يُقام سنة 2023 تحت سقف واحد أعمالًا لفيرمير موجودة في عدد من المتاحف في مختلف أنحاء العالم، بغية تسليط الضوء على حياة الفنان الهولندي الكبير ومسيرته المهنية في القرن السابع عشر.

وكان المعرض الأهم إلى اليوم لأعمال فيرمير ذاك الذي أقيم في لاهاي العام 1996 وضمّ نحو22 لوحة للرسام.

لكنّ المعرض المقبل الذي يمتد من 10 فبراير إلى 4 يونيو2023 يشمل «أعمالًا أكثر من تلك التي ضمّها معرض 1996»، بحسب ما أوضح مدير «رايكس ميوزيوم» تاكوديبيتس.

ويُنسب نحو35 عملًا إلى فيرمير الذي اشتهر بإتقانه استخدام الضوء على نحو ما فعل في لوحته «خادمة الحليب»، وهي واحدة من أربع لوحات للفنان يملكها متحف «رايكس ميوزيوم».

أما تحفة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» التي تحظى بشعبية واسعة وألهمت رواية حققت نجاحًا كبيرًا العام 2003 وفيلمًا هوليووديًا من بطولة سكارليت جوهانسون، فيستعيرها المعرض من متحف هولندي آخر هو «موريتسهوس» الذي يتعاون مع «رايكس ميوزيوم» في تنظيم المعرض.

ولا يُعرف سوى القليل عن فيرمير (1632-1675) الذي عاش حياة متواضعة في مدينة دلفت التاريخية خلال «العصر الذهبي» للرسم الهولندي.

وأشار «رايكس ميوزيوم» إلى أن المتحفين «سيدرسان موهبة فيرمير الفنية، وخياراته الفنية والدوافع وراء مؤلفاته، إضافة إلى العملية الإبداعية للوحاته».

ومن الأعمال الأخرى المُعارة «امرأة تكتب رسالة وخادمتها» من المعرض الوطني الأيرلندي في دبلن و«امرأة تحمل ميزانًا» من المتحف الوطني للفنون في واشنطن.

ولاحظ ديبيتس أن «فيرمير شخص يحجبه الغموض، وثمة عدد قليل جدًا من المراجع المكتوبة عنه».