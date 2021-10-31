توقيف مغنٍ أميركي بتهمة الاتجار بالمخدرات

مغني الراب الأميركي فيتي واب خلال حفل توزيع جوائز إم تي في موفي آووردز في لوس انجليس في 12 أبريل 2015 (أ ف ب)

كشف مصدر شرطي، الجمعة، توقيف مغني الراب الأميركي فيتي واب في نيويورك، بتهمة الاتجار بالمخدرات، لا سيما الهيروين.

ووجّهت محكمة في نيويورك الاتهام إلى الفنان البالغ من العمر 30 عامًا واسمه الأصلي وليام جونيور ماكسويل الثاني، فضلًا عن خمسة أشخاص آخرين.

وهم متّهمون بنقل وتوزيع وبيع أكثر من مئة كيلوغرام من المخدرات، لا سيما الهيروين والفنتانيل، وهو مخدّر أفيوني صناعي قويّ، في منطقة لونغ آيلند بالقرب من نيويورك وفي نيو جيرزي بين يونيو 2019 ويونيو 2020، وفق بيان وزارة العدل.

وخلال عمليات المداهمة، ضبطت قوى الأمن حوالي 1.5 مليون دولار نقدًا و16 كيلوغرامًا من الكوكايين وكيلوغرامين اثنين من الهيروين، فضلًا عن عدّة حبوب فنتانيل وأسلحة متعددة، بحسب البيان.

وقام عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بتوقيف الفنان بعد ظهر الخميس في محيط ملعب البايسبول «سيتي فيلد» في منطقة كوينز حيث غالبًا ما تقام مهرجانات.

وكان من المفترض أن يحيي المغني المتّهم بتولّي «التوزيع» في سياق هذه الشبكة عرضًا في الموقع ضمن مهرجان «رولينغ لاود».

وقال مايكل دريسكول أحد المسؤولين في الشرطة الفدرالية في نيويورك «يظهر توقيف مغني راب شهير وحارس سجن ضالعين في الاتجار بالمخدرات مدى الفساد» في هذا المجال. ويحكم على فيتي واب في حال إدانته بالسجن مدى الحياة.

وهي ليست المرّة الأولى التي يواجه فيها الفنان الذي اشتهر بأغنية «تراب كوين» سنة 2015 مشاكل مع القضاء. فقد أوقفته الشرطة سنة 2019 بتهمة الاعتداء على ثلاث عاملات في فندق. ووجّهت إليه تهمة القيادة في حالة سكر سنة 2017.