الأردني «تالافيزيون» أفضل فيلم في جوائز أوسكار الطلبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 04:02 مساء
بوستر الفيلم الأردني القصير «تالافيزيون» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) فوز الفيلم الأردني القصير «تالافيزيون» للمخرج مراد أبو عيشة، بجائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة أوسكار الطلبة، وذلك بعد التنافس مع ستة أفلام أخرى ضمن قسم أفلام المدارس الدولية، مسجلا أول فوز عربي في فئة الأفلام الروائية، كما يتأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار الـ94 التي تقام في مارس 2022.

بدأ أخيرا عرض «تالافيزيون» ضمن فعاليات مهرجان بورتلاند السينمائي المستقل، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا، حيث فاز بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم لتكون المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته، والجائزة الأولى لفيلم قصير من مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي. كما حصل مشروع الفيلم على جائزة فيرست ستيبس، وجائزة مايكل بولهاوس لأفضل كاميرا، ونال أيضا دعم صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته الرابعة سنة 2019، واختارته لجنة تحكيم مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة ضمن سوق كليرمون.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة تالا ذات الثمان سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور. ولكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت.

الفيلم تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، إنتاج أردني - ألماني مشترك، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتصوير فيليب هينز، وإنتاج جود كوع وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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