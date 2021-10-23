سيلين ديون تلغي حفلاتها في لاس فيغاس لأسباب طبية

النجمة الكندية سيلين ديون خلال حفلة لها في كيبيك (كندا)، 18 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون أنها ألغت لأسباب طبية سلسلة حفلات كان من المفترض أن تحييها في نوفمبر المقبل ويناير 2022 بمدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن جولة تقدّم خلالها برنامجها الجديد.

وقالت المغنية الكندية في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، «يجب أن أركز على صحتي لكي أتحسن بسرعة.. أريد الخروج من هذا الوضع بأسرع ما يمكن»، مضيفة أنها «حزينة جدًا لهذا الوضع»، وفق «فرانس برس».

وتعاني سيلين ديون «تشنجات عضلية شديدة ومستمرة» تحول دون مشاركتها في التدريبات على المسرح.

وأدى ذلك إلى إلغاء الحفلات التي كان من المقرر أن تحييها من 5 إلى 20 نوفمبر، وكذلك تلك التي كانت مبرمجة من 19 يناير إلى 5 فبراير 2022، لكن المغنية أملت في أن تعاود جولتها في 9 مارس 2022.

وكتبت المغنية الكندية: «أنا آسفة جدًا لكوني خيبت آمال جميع المشجعين الذين خططوا للمجيء إلى لاس فيغاس».

وتبدأ في نوفمبر بدور السينما عروض فيلم «ألين» لفاليري لوميرسييه، وهو فيلم مستوحى بتصرف من حياة ديون.