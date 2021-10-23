سيلين ديون تلغي حفلاتها في لاس فيغاس لأسباب طبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 10:26 صباحا
النجمة الكندية سيلين ديون خلال حفلة لها في كيبيك (كندا)، 18 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون أنها ألغت لأسباب طبية سلسلة حفلات كان من المفترض أن تحييها في نوفمبر المقبل ويناير 2022 بمدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن جولة تقدّم خلالها برنامجها الجديد.

وقالت المغنية الكندية في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، «يجب أن أركز على صحتي لكي أتحسن بسرعة.. أريد الخروج من هذا الوضع بأسرع ما يمكن»، مضيفة أنها «حزينة جدًا لهذا الوضع»، وفق «فرانس برس».

وتعاني سيلين ديون «تشنجات عضلية شديدة ومستمرة» تحول دون مشاركتها في التدريبات على المسرح.

وأدى ذلك إلى إلغاء الحفلات التي كان من المقرر أن تحييها من 5 إلى 20 نوفمبر، وكذلك تلك التي كانت مبرمجة من 19 يناير إلى 5 فبراير 2022، لكن المغنية أملت في أن تعاود جولتها في 9 مارس 2022.

وكتبت المغنية الكندية: «أنا آسفة جدًا لكوني خيبت آمال جميع المشجعين الذين خططوا للمجيء إلى لاس فيغاس».

وتبدأ في نوفمبر بدور السينما عروض فيلم «ألين» لفاليري لوميرسييه، وهو فيلم مستوحى بتصرف من حياة ديون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سورية
عربى
ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
محمد بوغادو لـ«الوسط»: السباحة الليبية ستشهد نهضة حقيقة الفترة المقبلة
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يودع المستشارة الألمانية في آخر قمة تحضرها
دولى
جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين
ثقافة وفن
دراسة تكشف كيف أفلتت الأرض من مصير الزهرة
علوم وتكنولوجيا
مجوهرات «كارتييه» استلهمت فنون الإسلام
أناقة وجمال
جريدة «الوسط»: للمرة الأولى ليبيا من ضيف إلى مستضيف.. وفود أكثر من 30 دولة ...
ليبيا
حومة يعلق على كلمة وزير الخارجية المصري في مؤتمر استقرار ليبيا
ليبيا
صرف 9 أشهر متأخرة من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ليبيا
إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستحقين المصرفية
ليبيا
6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين
رياضة محلية
في العدد 309: انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا.. وتطعيم كورونا إجباري قريبا
ليبيا
لودريان: التقدم السياسي والأمني في ليبيا رائع ومؤتمر باريس سيوفر الزخم الدولي ...
ليبيا
انتقادات لمشروع محتمل لتغيير اسم «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
المنقوش: لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة
ليبيا
10 سنوات على إطاحة القذافي.. خبراء يقيِّمون الوضع في ليبيا: اختبار سياسي وحذر ...
ليبيا
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية تؤدي لانقلاب السيارة