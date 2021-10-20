«كوستا برافا» ضمن عروض «الجونة السينمائي» الأربعاء

مشهد من فيلم «كوستا برافا» (خاص لـ بوابة الوسط)

تشهد فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي»، الأربعاء، مجموعة من العروض والفعاليات من بينها عرض الفيلم اللبناني «كوستا برافا» للمخرجة مونيا عقل، الذي رُشح لجائزة الجمهور بمهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» وفاز بجائزة نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) بمهرجان «تورنتو السينمائي الدولي».

ومن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضًا، يعرض فيلم لبناني آخر «البحر أمامكم» من إخراج إيلي داغر الفائز بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير من مهرجان «كان السينمائي» عن فيلمه «موج 98».

كما يعرض ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة الفيلم الفرنسي «الحدث» الفائز بجائزة الأسد الذهبي من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» لهذا العام.

أما على مستوى الفعاليات فتستمر جلسات التقديم ببرنامج «حكايات طائر الشمس» في دورته الثانية بالشراكة بين مهرجان «الجونة السينمائي» و«فيلم لاب فلسطين».

كما تقام، ضمن فعاليات منصة الجونة السينمائية محاضرة لستيفان جرامبارت حول سرد القصص التفاعلية. هذه المحاضرة ستأخذ المشاركين خلال العملية الإبداعية للعمل في سرد القصص التفاعلية. من خلال أمثلة من التنصيبات التفاعلية والألعاب والواقع الافتراضي، سيستخدم ستيفان جرامبارت دراسات حالة من حياته المهنية التي حاز فيها على جائزة إيمي في وسائل الإعلام الرقمية، لاستكشاف كيفية التكيف مع سرد القصص غير الخطية.