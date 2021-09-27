«مولان روج» تحصد معظم جوائز «توني» المسرحية

المغني الأميركي جون ليجند خلال حفل توزيع جوائز توني أووردز في نيويورك في 26 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

ذهب نصيب الأسد من جوائز «توني أووردز» التي تكرم أفضل الإنتاجات في برودواي، الأحد، إلى مسرحية «مولان روج» الغنائية.

واتخذ الحدث شكلا جديدا هذا العام، إذ سُلمت أكثرية الجوائز خلال حفل استمر ساعتين ونُقل ببث مباشر عبر الإنترنت قبل حفل موسيقي رئيسي احتفالا بعودة العروض المسرحية الحية في نيويورك بعد توقف دام 18 شهرا، وفق «فرانس برس».

وقال مقدم الحدث ليزلي أودوم جونيور في بداية الحفلة الموسيقية على مسرح وينتر غاردن: «الموجودون هنا كلهم تلقوا اللقاح (المضاد لكورونا) وخضعوا لفحوص التشخيص، والجميع يضع كمامة، هكذا سيبدو كل مسرح في برودواي لفترة من الوقت وهذا جيد».

وفازت مسرحية «مولان روج: ذي ميوزيكال»، وهو اقتباس مسرحي للفيلم الصادر العام 2001 بتوقيع المخرج باز لورمان عن الملهى الليلي الشهير في باريس، بعشر جوائز بينها جائزتا أفضل مسرحية استعراضية وأفضل ممثل إضافة إلى جملة مكافآت في الفئات التقنية.

وقدم طاقم العمل خلال الحفلة مجموعة أغنيات متنوعة من المسرحية، كذلك الأمر مع فريق «جاغد ليتل بيل»، وهي مسرحية استعراضية مستوحاة من ألبوم ألانيس موريسيت الذي يحمل الاسم نفسه العام 1995.

وتخلل الحفل أيضا عرض لافت قدمته أدريان وارن التي فازت بجائزة «توني» لأفضل ممثلة عن تجسيدها شخصية تينا تورنر في مسرحية «تينا» الاستعراضية، مع زملائها في العمل.

وتضمنت الحفلة الموسيقية أيضا عروضا ثنائية كلاسيكية من المسرحيات الغنائية الشهيرة «رنت» و«ويكد» و«راغتايم» و«هاميلتون»، بمشاركة مجموعة من أهم نجوم برودواي.

وفازت «ذي إينهيريتنس» بجائزة أفضل مسرحية، وهو عمل يقدم تصورا جديدا لرواية «هواردز إند» للكاتب الإنجليزي إدوارد مورغان فورستر تدور أحداثها في نيويورك المعاصرة. وفازت المسرحية بما مجموعه أربع جوائز، بينها جائزة أفضل مخرج لستيفن دالدري.

وفازت مسرحية «إيه سولدجرز بلاي» التي تتمحور على العنصرية في الجيش الأميركي، بجائزة أفضل مسرحية معاد تقديمها، إضافة إلى جائزة في فئة التمثيل لديفيد آلن غرير، وهو واحد من مجموعة أشخاص ينالون جائزة «توني» للمرة الأولى.

كذلك فازت نسخة جديدة من مسرحية «إيه كريسماس كارول» بخمس جوائز.

عودة برودواي

كانت جوائز هذا العام مختلفة عن سابقاتها، بعد تقلص عدد العروض المؤهلة للتنافس لموسم 2019-2020 بشكل كبير إثر اضطرار مسارح برودواي إلى الإغلاق مع انتشار وباء كوفيد-19، خصوصا في نيويورك.

وعادت عروض عدة إلى هذه المسارح الشهيرة أخيرا، على أن تنطلق مسرحيات إضافية في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت الممثلة أودرا ماكدونالد الفائزة ست مرات بجوائز «توني» والمرشحة مرة أخرى هذا العام، أثناء تقديمها الحفلة الأولى خلال الأمسية «برودواي عادت، ويجب أن تكون أفضل وستكون كذلك».

وفي نتيجة غير متوقعة، فاز آرون تفيت بجائزة أفضل ممثل في مسرحية غنائية لـ«مولان روج»، إذ كان المرشح الوحيد لكنه احتاج إلى نيل 60% من الأصوات للفوز.

وقال بعد فوزه بأولى جوائز «توني» في مسيرته: «نحن محظوظون للغاية لأننا على خشبات برودواي».

ومن بين الفائزين للمرة الأولى أيضا كانت لويس سميث التي حصدت جائزة أفضل ممثلة في دور متميز في مسرحية «ذي إينهيريتنس». وأصبحت هذه الممثلة (90 عاما) أكبر فنانة سنا تفوز بجائزة «توني» في فئة التمثيل في تاريخ هذه المكافآت التي انطلقت قبل أكثر من سبعة عقود.