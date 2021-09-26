دار «إمكان» تصدر «نفحات الخير» للقطعاني

رسائل الشيخ الراحل أحمد القطعاني بعنوان «نفحات الخير» (بوابة الوسط)

صدرت عن دار «إمكان» بطرابلس، المجموعة الرابعة من رسائل الشيخ الراحل أحمد القطعاني بعنوان «نفحات الخير» من جَمْع وتعليق تلميذه الشيخ الأديب إمحمد بالسنون، ومراجعة ابنه الشاعر الدكتور المكي المستجير، في 180صفحة من القطع المتوسط.

تحوي المجموعة 38 رسالة، ليكون مجموع ما صدر للشيخ حتى الآن 100 رسالة، متنوعة الأغراض، مكونة نبذة عن شخصيته ونهجه التربوي؛ تكمل صورته العلمية والثقافية، وكذا آرائه الفكرية، كما أشار الدكتور في افتتاحية الكتاب معرفًا بسيرة الشيخ الراحل، الجامعة بين الفقه والأدب.

ويشمل المطبوع أدب المراسلات، عمومًا؛ خصائصه وأغراضه، وتطوره، ثم تبيان أهمية رسائل العلامة القطعاني (الريادية والتاريخية والأدبية والسلوكية) مؤطرًا بما سماه المكي: «كتب المراسلات الليبية»، إضافة إلى ثقافة المراسلة لديه ومواضيعها ومضامينها وأسلوبه الأدبي.

الشاعر المكي أحمد (بوابة الوسط)