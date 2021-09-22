«نتفليكس» تستحوذ على مؤلفات رولد دال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 05:00 مساء
شعار «نتفليكس» (أ ف ب)

أعلنت «نتفليكس»، الأربعاء، أنها استحوذت على شركة إدارة الحقوق المتعلقة بأعمال الكاتب البارز في مجال أدب الأطفال رولد دال، مؤلف رواية «تشارلي ومصنع الشوكولاتة» الكلاسيكية التي اقتُبسَت للسينما مرتين.

ويستند هذا الاستحواذ الذي لم يُكشَف عن قيمته على شراكة بدأت قبل ثلاث سنوات بين منصة البث التدفقي الأميركية وورثة الكاتب البريطاني الذي بيعت في مختلف أنحاء العالم أكثر من 300 مليون نسخة من كتبه المترجمة إلى 63 لغة.

وأبدت «نتفليكس» في نوفمبر 2018، عزمها في إطار هذا التعاون على إنتاج مسلسلات رسوم متحركة مقتبسة من أنجح روايات رولد دال.

ويتولى المخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي الحائز جائزة الأوسكار العمل في الوقت الراهن على مسلسل أول مستوحى من عالم «تشارلي أند ذي تشوكولات فاكتوري».

وأوضحت «نتفليكس» أنها، في ضوء استحواذها على شركة «رولد دال ستوري كومباني» التي يديرها حفيد المؤلف لوك كيلي، تعتزم اقتباس أعماله في مشاريع نشر وألعاب ومسرح ومنتجات مشتقة.

ورولد دال (1916-1990) من مواليد ويلز لأبوين نرويجيين، واكتسب شهرة عالمية من خلال رواياته المخصصة للصغار («ماتيلدا»، «ذي ويتشز»)، و20 حكاية باروكية غالبًا ما يكون للكبار فيها دور سيئ.

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