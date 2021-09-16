وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 07:56 مساء
الكاتب الإعلامي اللبناني يوسف الخازم. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي مساء الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، الكاتب الإعلامي اللبناني يوسف الخازم، بعد صراع مع المرض.

ويعد الإعلامي الراحل واحدا من خبراء الإعلام وأصحاب الإسهامات المهمة في عديد من الصحف العربية، كما كان أحد المستشارين في مرحلة تأسيس مؤسسة «الوسط» للإعلام في العام 2014، بما لديه من خبرة امتدت إلى أكثر من 30 عاما في مجال الصحافة.

حصل الخازم على بكالوريوس في المعلومات والتوثيق عام 1983 من الجامعة اللبنانية، وماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1986 من جامعة ليستر في المملكة المتحدة.
عمل الراحل صحفيا ومحررا للشؤون العربية في جريدة «السفير» بين 1982 و1984، ومحررا للشؤون العالمية في جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية بين العامين 2004 و2006، ومحررا للشؤون الإفريقية في «جريدة الحياة» بين العامين 1988 2004.

تقلد منصب مدير التحرير والمستشار في صحيفة «عرب نیوز»، وعمل مستشارا إعلاميا في مجموعة «الدعاية والإعلان» بین 2013 و2014، ومدير التحرير وضمان الجودة والتطوير في صحيفة «الوطن» السعودية بين العامين 2009 و2012، ومستشار إعلامي ومدرب في الصحيفة ذاتها بين 2008 و2009، و«بي بي سي وورلد سيرفيس تراست» بین 2006 و2008. وألف كتاب «عبدالكريم الخليل: مشعل العرب الأول ا188-1915» عام 2017.

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