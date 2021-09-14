إلغاء عرض في بلجيكا لفرقة يحاكم مؤسسها بتهمة «التحرش الجنسي»

الفنان البلجيكي يان فابر في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، 21 أكتوبر 2016 (أ ف ب)

أُلغي في بلجيكا عرض رقص كان يفترض أن تقيمه فرقة الفنان يان فابر الملاحق قضائيًّا بتهمة «خدش الحياء» و«التحرش الجنسي»، بسبب «ضغوط» ومواقف حادة رافضة لهذا النشاط.

وكان مجلس إدارة فرقة «تروبلين» والجهة المنظمة، وهي مركز شارلروا للرقص، أعلنا إلغاء العرض الذي كان من المتوقع أن يقام في 30 أكتوبر المقبل، في بيان مشترك أصدراه قبل ثمانية أيام من الجلسة الأولى للمحاكمة التي تعقد في مدينة أنتويرب (شمال بلجيكا).

وأوضح البيان الذي تلقته وكالة «فرانس برس»، الإثنين، أن «عرض (ذي فلويد فورس أوف لوف) لفرقة تروبلين/يان فابر، المقرر ضمن بينالي شارلروا للرقص، أُلغي».

وعلل الطرفان القرار بـ«السياق الراهن والضغوط والمواقف الحادة التي أحاطت بهذا العرض»، معتبرين أنهما اتخذاه توخيًا «لعدم تعريض فرقهما لأي عنف قد يحصل».

وكان النحات ومصمم الرقص والمخرج المسرحي البلجيكي يان فابر أُحيل بعد تحقيق استغرق ثلاث سنوات على المحكمة بأنتويرب في نهاية يونيو، بتهمة «خدش الحياء» و«التحرش الجنسي».

وتعود الاتهامات إلى سبتمبر 2018، وتندرج في إطار موجة «مي تو»، إذ اشتكى نحو 20 من الأعضاء السابقين في «تروبلين» برسالة مفتوحة من تعرضهم لضغوط نفسية و«إذلال» وحتى ابتزاز ذي طبيعة جنسية.

وسيحاكم فابر (62 عامًا) بتهم «تحرش جنسي» تتعلق باثني عشر موظفًا، إضافة إلى تهمة «خدش للحياء»، بحسب المكتب المتخصص في منازعات العمل في النيابة العامة في أنتويرب.

ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى أمام محكمة الجنايات في 21 سبتمبر.

كذلك بادر متحف في أنتويرب، الأحد، إلى توضيح إقدامه على سحب منحوتة ليان فابر كانت معروضة فيه منذ عشرين عامًا، مبررًا ذلك بالرغبة في «التجديد»، ورافضًا اعتبار الخطوة من باب الرقابة.