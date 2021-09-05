الإنتاج المشترك يسيطر على أفلام «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 05:00 مساء
شعار مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف الفنان الكبير سمير صبري رئيس مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» ملامح أفلام الدورة الأولى للمهرجان التي تنطلق خلال الفترة من 11 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

قال صبري: «إن أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية وأن الدورة الأولى ستشهد تأسيس منتدى الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة».

وذكر سمير أن المهرجان ينفرد بالعروض العالمية الأولى لعدد من أفلامه، ففي مسابقة الفيلم القصير يعرض الفيلمين المصريين «الجميع يرتدي الأبيض» من إخراج أبانوب يوسف، و«إذا وجدتني في القاهرة» من إخراج راندا علي في عروضهما العالمية الأولى.

وأضاف: «في مسابقة الأفلام الطويلة يعرض الفيلمين المغربيين (التائهون) بحضور مخرجه سعيد خلاف، وبطلته الفنانة نسرين راضي و(مرجانة) بحضور منتجته وبطلته الفنانة هناء بواب في عروضهما العالمية الأولى، وهناك أفلام أخرى تُعرض في عروضها الدولية الأولى منها الفيلم اليوناني (الخياط) الذي يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع صبري: «أن المهرجان يستهدف خلق قاعدة جماهيرية له بين الشباب السكندري العاشق للسينما من خلال مجموعة من الفعاليات  التي ستقام في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة منها ماستر كلاس تضم عددًا من اللقاءات المفتوحة، منها لقاء مفتوح مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر الأحد 12 سبتمبر الجاري، ولقاء آخر مفتوح مع الفنان سمير صبري رئيس  المهرجان، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري، للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة كما سيقام معرض للسينما التونسية ضيف شرف المهرجان».

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