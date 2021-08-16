في ذكرى رحيله.. «الساطور» مقاتل بالريشة والألوان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 05:41 مساء
الفنان حسن محمود دهيميش (أرشيفية: الإنترنت)

قبل خمس سنوات، وفي مثل هذا اليوم، رحل عن عالمنا الكاريكاتير الفنان الليبي حسن محمود دهيميش، الذي اختار (الساطور) اسما له.

ولد الساطور في بنغازي سنة 1956، لوالده الشيخ محمود دهيمش قصة كفاح وانتماء وجهد مشهود له في ليبيا من التدريس في وقت ندر فيه المدرسون الوطنيون، إذ كان أحد مدرسي مدرسة الأمير المشهورة في بنغازي، ثم تحول إلى الوعظ والارشاد، إلى أن اصبح إمام وخطيب جامع الملك إدريس بطبرق، وهو أول مقرئ في إذاعة بنغازي.

درس الفنان الراحل الابتدائية بين بنغازي وطبرق، والإعدادية والثانوية في بنغازي، لعب كرة السلة مع فريق نادي الهلال، قبل رحيله إلى بريطانيا، واستقراره فيها.

عمل دهيميش في البداية مع أول رئيس وزراء في عهد القذافي محمود المغربي في تنظيم معارض، ثم قرر أن يكون مستقلًا. تعلم الرسم وبعد تخرجه أصبح مدرسًا له. وأزعجت رسوماته معمر القذافي، وعبر عن ذلك في اجتماع غاضب مع إعلامييه.

بعد ثورة فبراير عمل الساطور مع قناة «ليبيا لكل الأحرار»، ثم مع «قناة 218»بعمان، وهناك اكتشف الأطباء أنه يعاني من سرطان بالمخ في مراحله الأخيرة، فعاد إلى بريطانيا ليقضي بقية أيامه قرب عائلته المكونة من سيدة إنجليزية وثلاثة أطفال.

وفي صمت رحل حسن دهيميش الفنان البسيط المتواضع الساخر، في 16 أغسطس 2016 من دون أن يرى محبوبته بنغازي التي يعشقها منذ أن غادرها عام 1974.

كتبوا عن الساطور
عنه يحكي الكاتب عمر الكدي في أحد مقالاته المنشورة في «بوابة الوسط» تحت عنوان « وداعا سيد الريشة المقاتلة»، «... حكى لي (دهيميش) أن والده لم يضربه أو يعنفه أبدا، وفي منتصف السبعينات عندما طلب منه الالتحاق بالتدريب العسكري العام، شعر أنه سيهان وسيضرب عندما يقف في طابور أمام نائب عريف، فقرر الخروج من البلاد وسافر إلى لندن في مغامرة محفوفة بالمخاطر».

وتابع الكدي: «واجه مصاعب عديدة وشعر بالضياع. ارتبط في البداية بتنظيم معارض يقوده محمود المغربي أول رئيس للوزراء في عهد القذافي قبل أن ينشق عنه، لكنه أدرك بسرعة تهافت المعارضين وطمعهم ففضل أن يكون مستقلا، ومنذ ذلك الوقت لم ينضم إلى أي فصيل معارض، ولكنه وحده أصبح أهم من جميع أطياف المعارضة. عمل في البداية في كل المهن الهامشية. نادلا في مطعم إيطالي أو في مقهى مكتفيا بالحد الأدنى من ضروريات الحياة، وكان دائما مطاردا من الشرطة بسبب إقامته غير القانونية، وفي هذه الظروف الصعبة انتبه إلى أهمية الكمبيوتر فقرر تعلمه، وبعد زواجه من زوجته الإنجليزية تحصل على الإقامة الدائمة، وكان دائما يثني على زوجته التي يعتبرها انتشلته من الضياع، فيما بعد درس الفنون الجميلة في جامعة برادفون حيث تحصل على دبلوم عالي في علوم الاتصال ثم ماجستير في الفنون الجميلة، وهكذا تسلح الساطور بكل ما يعينه على محاربة الاستبداد والظلم والقبح».

كان في الموعد
كذلك كتب عنه الكاتب أحمد الفيتوري في مقال له: «لم أعرف الإنترنت إلا وكان الساطور في الموعد، كان باب القرن الحادي والعشرين قد فُتح على مصراعيه فكان الزمان زمان النت، كنا نلتقي ثُلة أصدقاء في الهواري عند الصديق فوزي بن كاطو في مزرعتهم، حين كل مساء يزودنا الصديق حسن بوليفة - من خلال عمله بشركة الخليج - برزمة ورق هي حصيلة اليوم من نتاج المُعارضة الليبية. كأنما الانترنت كوةٌ للتنفس جاءت في حينها ، وكأن الكوة / المُعارضة : ليبيا وطننا هذا الصرح ما لم يقم مثله ما بناهُ ابراهيم اغنيوه وحده، ومن سيبقى وحده من لا مثيل له. ابراهيم اغنيوه ليس كمثله شيء سوى الساطور، الساطور ما نزل على قتامة حالنا بردا وسلاما، ونزل على مُقتمّ حالنا نارا».

وأضاف الفيتوري: «الساطور كان كأنسان في نعومةِ الطفولة، ولهذا كان حاداً قاطعاً ضد كل ما يمس هذا الإنسان، وكطفلٍ مُشاكس خرج من البلاد، وعاش في المنفى كي يبقى بريئاً وشفافاً وحقيقيا، وما ارتد عن براءته ولا حاد، ولم يعرف إلى غير ذلك سبيلا».

مؤسسة ورق نظمت معرضًا للفنان الراحل حسن دهيميش، في العام 2018 (فيسبوك)
مؤسسة ورق نظمت معرضًا للفنان الراحل حسن دهيميش، في العام 2018 (فيسبوك)
مؤسسة ورق نظمت معرضًا للفنان الراحل حسن دهيميش، في العام 2018 (فيسبوك)
مؤسسة ورق نظمت معرضًا للفنان الراحل حسن دهيميش، في العام 2018 (فيسبوك)
مؤسسة ورق نظمت معرضًا للفنان الراحل حسن دهيميش، في العام 2018 (فيسبوك)
الساطور (أرشيفية: الإنترنت)
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