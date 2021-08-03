«أبو» يطلق «ملك الفبركة» أولى أغنيات ألبومه «آن الأوان» (فيديو)

بوستر أغنية «أبو» الجديدة «ملك الفبركة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان المصري «أبو» أجدد أعماله الغنائية «ملك الفبركة»، بطريقة فيديو كليب «ليريكال» تمهيدًا لألبومه الجديد.

ويعلن «أبو» عبر الأغنية الجديدة رسميا عن استعداده لإطلاق ألبومه الجديد «آن الأوان»، وظهر خلالها بشكل موسيقي غير معتاد عن أغانيه السابقة مع اختياره لتركيبة كلامية مختلفة عن سابقاتها في توليفة موسيقية ممتعة تليق بأجواء الصيف المبهجة، وتغنى عبرها بكلمات الشاعر محمود صلاح وألحان وتوزيع مينو.

وكشف «أبو» أن «ملك الفبركة» تعد أولى بشائر ألبومه الغنائي الجديد «آن الأوان» والذي يضم 7 أغنيات مختلف يسعى لإطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة كل شهر تقريبا، موضحا أن الألبوم الجديد سيكون بمثابة انطلاقة غنائية مختلفة.

كما أضاف «أبو» أنه فضَّل إطلاق أغنية «ملك الفبركة» بشكل فيديو كليب «ليريكال» معتمدًا على إظهار كلمات الأغنية وليس الكليب المصور، لتقديم تنوع في إصداراته كما يعطيه الانسيابية لإطلاق العديد من الأغنيات دون القلق من فكرة الإنتاج الضخم للكليب المصور، موضحا أن فكرة الأغنية تدور في فلك الشخص الذي يكتشف ظلم و«فبركة» شخص كان يثق فيه ليقرر تناسيه وعيش حياته بسلام بعيدا عنه بعد أن خدعه وتسبب في تعاسته.